Степная демократия – имело ли значение мнение народа в Казахском ханстве

Хан избирался народом. Конечно же, из чингизидов, но решающим фактором при выборе были заслуги перед народом. Иными словами – авторитет и признание. На всеобщем собрании, курултае народ избирал хана и его поднимали на белой кошме. На курултай казахи должны были явиться с оружием, без оружия они не имели права принимать участие в народном собрании. Непосредственно кандидатов на ханский трон выдвигали аристократы из числа потомственных чингизидов. После чего обсуждались сильные и слабые стороны выдвигаемых кандидатов. Каждый имел право высказывать свое мнение по поводу того или иного претендента. Но в степи нельзя было просто взять и оклеветать кого-то без видимых или имеющихся на то доказательств. Это могло повлечь за собой серьезные последствия.

Пока выступали ораторы, участники собрания слушали. По итогу хана избирали голосованием, но решающее слово оставалось за знатью. Но знатью считались не просто прихожие в милость власти люди, а султаны, родовые бии, батыры, поэты, известные жыршы, которые прославили свое имя и имели авторитет в обществе.

Еще одним главным фактором степной демократии был суд биев.

Суд биев скор и производится на словах, он довольно справедлив и всегда бескорыстен и поэтому пользуется уважением не только казахов, но и разночинцев и казаков, из которых многие идут в суд биев. Русский этнограф Александр Константинович Гейнс

Бии в Казахском ханстве были в почете, имели непререкаемый авторитет и пользовались всеобщим уважением. Институт биев считался высшей судебной властью в ханстве. Многие вопросы решались непосредственно через суд биев.

Бии в одном лице были и ораторами, и судьями, и мудрецами, а потому считалось, что бии являются символом неподкупности и справедливости. Верность народу и служение его интересам – вот что было в приоритете у биев.

Моя жизнь принадлежит народу, а мне принадлежит только моя смерть Айтеке би

Многие историки и культурологи отмечают огромную роль суда биев в сохранении целостности и единства казахского народа. Именно поэтому Тауке хан в своде законов «Жеті жарғы» установил право на судебно-исполнительную власть только за ханом и биями родов. Таким образом Тауке хан также ослабил влияние степной аристократии – неважно кто ты, ты обязан подчиняться суду биев.