Основатели Казахского ханства появятся в комиксах

В Алматы, 27 января состоялась презентация первого комикса об основателях Казахского ханства "Керей и Жанибек". Автор комикса, Ильяс Юсупжанов рассказал, как его работа может помочь молодежи в изучении истории страны, сообщает Zakon.kz .

По мнению Ильяса Юсупжанова успех и процветание любого государства зависит от знания граждан истории своей страны. В свою очередь знание истории формирует национальную идентичность, способствует укреплению гражданской ответственности.

"Я считаю, что эти пункты важны для извлечения уроков из прошлого, и для осознанного участия в жизни общества в настоящем", – говорит Ильяс Юсупжанов.

Автор исторических комиксов признался, будучи еще школьником, он не смог набрать на ЕНТ высокие баллы по Истории Казахстана. Позже он понял, что было бы легче запоминать исторические факты, если представлять их в виде картинок.

"Этим комиксом я хочу повысить знания о нашей истории у молодежи. Визуализируя информацию с помощью художественных красок, думаю, что процесс изучения истории будет в разы интереснее", – объясняет Ильяс Юсупжанов.

Помочь молодым иллюстраторам

По словам автора, есть еще одна причина, по которой он остановил свой выбор на таком варианте подачи информации, который является новым направлением в Казахстане.

Фото: Zakon.kz

Ильяс рассказал, что сегодня молодые иллюстраторы и дизайнеры выпускают свои работы за счет собственных средств. И поэтому, говорит он, важно популяризировать их работы, чтобы казахстанцы могли оценить отечественный продукт по достоинству. Говоря о новом веянии, он объяснил, что важно поднимать качество отечественной продукции в сфере книжной индустрии страны, находя новые форматы, которые были бы понятны и доступны для молодежи.

Как работали над созданием комикса

Комиксы издаются на двух языках – казахском и русском. В них описывается XV век, начиная с момента рождения ханов Керея и Жанибека, вплоть до появления их потомков – Бурундук и Касым хана.

Фото: Zakon.kz

На создание рисованной истории ушло около полугода. Как признается автор, иллюстрации и сценарии были сделаны довольно быстро, а вот на обсуждение самого материала со специалистами ушло почти 4 месяца.

"Мы советовались с очень многими специалистами – историками, филологами. Но больше всего я переживал за диалоги. Они же велись между героями, которые были несколько веков назад. Нужно было правильно их выстроить, не допуская ошибок", – рассказал Ильяс Юсупжанов.

Он также отметил, что обращался за советом и информацией к авторам, которые уже писали про Керея и Жанибека, к руководителям Национальной Академической библиотеки, сотрудникам Национального музея, специалистам в области антропологии и археологии.

При этом нужно было не просто передавать диалоги героев, но и выдерживать стиль и формат комикса.

Пока только бумажный вариант

Ильяс рассказал, что комикс будет распространяться в бумажной версии. Предполагается, что позже он будет доступен и в электронном формате. В комиксе 80 страниц. Его можно будет найти на книжных полках Казахстана уже 1 февраля, стоить он будет 4 тыс. тенге.

"Продумав логистику и ценовую политику, мы стараемся продвинуть нашу работу за пределы крупных мегаполисов, во все регионы Казахстана. Это необходимо для того, чтобы каждый человек при желании найти наше произведение", – объяснил автор.

Создатели комикса, рассчитывали, что их работа окажет положительное влияние на школьников и студентов. И надо признать, это у них получилось. Алматинские школьники, посетившие презентацию, высказали свои впечатления вполне определенно.

"Комикс – это крутой способ рассказывать историю школьникам. Потому что сейчас, далеко не все читают большие тексты. Это скучно. Но думаю, что такой формат точно зайдет многим. Я тоже намерена его прочитать", – говорит Айдана, ученица 11 класса, музыкальной школы имени Ахмета Жубанова.

Ученик 10 класса одной из школ Алматы Султан Н., в свою очередь заметил:

"Вообще, я считаю, что такой комикс может проявить чувство патриотизма у молодежи Казахстана. Заинтригован и жду, когда можно будет приобрести комикс".

Создатели комикса надеются, что помимо иллюстрированного рассказа, в будущем будет и экранизация их произведения.