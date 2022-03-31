Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2022 года

Беженцы и переселенцы

Утвержден новый образец свидетельства лица, ищущего убежище.

Защита детей

Утверждены Типовые правила о Доме юношества. Дом юношества обеспечивает условия для воспитания, получения образования, оказания помощи в выборе профессии и подготовки к самостоятельной жизни лиц, проходящих социальную адаптацию.

Воспитанники детской деревни и выпускники детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, желающие поступить в Дом юношества, предоставляют следующие документы:

заявление в произвольной форме; подлинник и копию удостоверения личности; справку о состоянии здоровья, в том числе психического, об отсутствии наркотической (токсической), алкогольной зависимости; сведения о родителях; справку с места учебы или работы.

Медицина

Минздрав утвердил Стандарт организации оказания педиатрической помощи в РК. Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим 18-летнего возраста.

Педиатрическая помощь в амбулаторных условиях включает в себя оказание услуг в кабинетах развития ребенка, медицинских пунктах общеобразовательных школ.

Педиатрическая помощь детям (экстренная и плановая) в стационарных условиях осуществляется организациями родовспоможения, многопрофильными и специализированными детскими стационарами.

Медицинская помощь в стационарозамещающих условиях детям осуществляется организациями ПМСП, многопрофильными и специализированными детскими стационарами.

При выявлении фактов физического насилия в отношении детей, которым осуществляется оказание медицинской помощи, проведение медицинской реабилитации, извещаются органы внутренних дел о фактах обращения детей и оказания им медицинской помощи.

Утверждены новые тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Жилье

Изменены Правила постановки на учет граждан, нуждающихся в жилище, из государственного жилищного фонда. В п. 3, содержащем перечень социально уязвимых слоев населения, термин «оралманы» заменен на «кандасы».

В правила добавлен новый пункт:

«В случае, если инвалидность 1 или 2 группы устанавливается ребенку-инвалиду, достигшему возраста восемнадцати лет, семья которого состоит на учете как семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов, за ним сохраняется очередность на предоставление жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, до его получения».

Животные

Министерство экологии утвердило Перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах. Так, запрещено держать некоторые виды пауков и змей, крокодилов, львов, леопардов, медведей, пум, волков, лисиц и др.

Также утвержден Перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельцев.

К ним отнесены, в частности: доберман, далматин, чау-чау, хаски, шарпей, ротвейлер, стаффордширский терьер, черный терьер, овчарки, сенбернар, ньюфаундленд, гибриды домашней кошки с дикими видами семейства кошачьих и др.

Утвержден перечень животных, предназначенных для кормления животных, содержащихся в неволе.

В него вошли мыши, крысы, хомяки, морские свинки, кролики, куры, утки, гуси, перепелки, змеи, ящерицы, лягушки, рыбы.

Уголовно-исполнительная система

Утверждены новые образцы летней и зимней формы одежды для осужденных.

Нефтепродукты

С 5 апреля повышаются ставки акциза на бензин, дизельное топливо и некоторые другие нефтепродукты.

К примеру, если ранее в случае оптовой и розничной реализации бензина и дизтоплива ставка акциза составляла 24 435 тенге за тонну, то теперь будет 38 134 тенге.

Перевозка грузов

Правительство утвердило новые правила ввоза, вывоза и транзита опасных и других отходов на территории РК.

Ввоз на территорию РК из стран, не являющихся членами ЕАЭС, и вывоз с территории РК в эти страны опасных отходов в целях их дальнейшего восстановления осуществляются на основании лицензии, выдаваемой государственным органом.

В случае вывоза (транзита) отходов с территории (по территории) РК необходимо наличие согласия в письменном виде компетентного органа государства, на территорию которого ввозятся отходы.

Торговля

С 9 апреля установлена минимальная розничная цена на коньяк и бренди в размере 2930 тенге за литр.

Валютные операции

Внесены изменения в Правила мониторинга валютных операций в РК.

Поправки касаются порядка присвоения учетного номера валютному договору, оснований получения нового учетного номера для валютного договора по движению капитала, снятия с учетной регистрации в Нацбанке валютного договора и др. В новой редакции изложены некоторые формы финансовых отчетов.

Банки, платежные и другие финансовые организации

Нацбанк внес изменения в Правила выпуска, использования и погашения электронных денег. Добавлена новая глава 7, регламентирующая Требования к программно-техническим средствам и системам управления информационной безопасностью операторов систем электронных денег, являющихся платежными организациями

Также изменены Правила организации деятельности платежных организаций. Добавлена глава 6, которая определяет требования к программно-техническим средствам платежных организаций и системе управления информационной безопасностью.

Кроме того, к обоим документам утверждены новые приложения под названием «Карта инцидента информационной безопасности».

Поменялись Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК.

Изменения в Правилах лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Изменены Требования к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, а также Правила хранения документов профессиональными участниками страхового рынка, страховыми агентами.

Изменения в Правилах раскрытия эмитентом информации.

Налоги и налоговые проверки

В Правилах назначения тематических и встречных проверок уточнено, что тематические проверки назначаются в том числе по вопросам наличия и подлинности средств идентификации.

В Критериях для вынесения решения ОГД о назначении тематических проверок также уточнено, что для таких проверок будет учитываться наличие таких критериев, как:

отсутствие учетно-контрольных марок и средств идентификации, а также их несоответствие по сведениям, полученным из различных источников информации;

отсутствие сопроводительных накладных на товары и их несоответствие, а также отсутствие лицензии по сведениям, полученным из различных источников информации;

счет-фактура в электронной форме выписана с нарушением сроков, установленных главой 47 Налогового кодекса.

Утверждены правила, сроки и форма сдачи банками сведений по ИП, применяющим специальное мобильное приложение E-Salyq Business.

Информация предоставляется в КГД по итоговым суммам платежей, поступивших на счет для осуществления предпринимательской деятельности за календарный месяц.

Сведения передаются из информационных систем банков и организаций на основании согласия от ИП обслуживающим банкам на раскрытие банковской тайны.

Специальное мобильное приложение обеспечивает получения банками и организациями электронного документа, подтверждающего наличие Согласия, удостоверенного ЭЦП индивидуального предпринимателя.

Финансовый мониторинг

Аттестовать сотрудников службы экономических расследований на профпригодность будут по новым правилам.

Профессиональная пригодность включает в себя: физическую и огневую подготовку, написание ЭССЕ и тестирование на определение IQ.

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

Изменены Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ряда организаций:

Банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК и Национального оператора почты;

Фондовой биржи;

Страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов;

Организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность;

ЕНПФ и добровольных накопительных пенсионных фондов;

Профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария.

Республиканский бюджет, государственный бюджет

Изменения в Правилах составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета.

Расширен состав сведений, которые должна отражать пояснительная записка к годовому отчету.

Также теперь Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета обеспечивает координацию работы акимов областей, городов республиканского значения, столицы по полученным из республиканского бюджета целевым трансфертам и бюджетным кредитам за отчетный финансовый год в Парламенте РК.

Минфин внес поправки в Правила ведения бюджетного учета. Поправки касаются порядка учета операций по исполнению бюджета.

Госзакупки

Минфин утвердил новую форму информации об объемах государственных закупок.

С 1 апреля заявка потенциального поставщика, участвующего в государственных закупках работ в сфере строительства в части заполнения сведений, влияющих на конкурсное ценовое предложение, формируется на веб-портале с учетом форматно-логического контроля на предмет соответствия ряду критериев (признаков), которые определяются веб-порталом автоматически.

Также теперь при осуществлении государственных закупок работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) сведения и документы, подтверждающие опыт работы потенциального поставщика, находящиеся в электронном депозитарии со статусом «Подтверждено», учитываются конкурсной комиссией и обжалованию не подлежат.

Новые правила закупок «Самрук-Казына»

Транспорт

Изменены допустимые параметры длины и массы автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам РК.

Утвержден Типовой договор на субсидирование ставки вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на модернизацию железнодорожных путей.

Сбор металлолома

МИИР утвердил форму и срок представления отчетности юридических лиц, осуществляющих деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, о закупленном и реализованном ломе и отходах цветных и черных металлов.

Отчет представляется ежеквартально в уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности. Срок представления – ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Государственные премии, гранты, конкурсы

Изменен перечень документов, которые должна представить выдвигающая кандидата организация для присуждения ему Государственной молодежной премии «Дарын».

Изменился порядок регистрации конкурсных заявок и работы конкурсной комиссии для присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Изменена процедура проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета периодическими печатными изданиями.

Оценочная деятельность

Минфин утвердил Правила и формы ведения реестров членов Палаты оценщиков, членов экспертного совета и недобросовестных оценщиков.

Социологические исследования

АРРФ РК утвердило Правила определения стоимости социологических исследований по финансовой грамотности населения.

В расходы вошли: прямые расходы (на оплату труда, взносов работодателя, командировочные расходы, привлечение внешних экспертов, полиграфические услуги и условно-постоянные расходы (транспортные услуги, налоги и другие обязательные платежи в бюджет).

Электроэнергетика

Правила устройства электроустановок изложены в новой редакции. Документ распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока, в том числе на специальные электроустановки.

Изменения в Правилах организации централизованных торгов электрической энергии. В частности, из правил исключен ряд норм, касающихся продажи электроэнергии, вырабатываемой ГЭС.

Связь, ТВ

Утверждены новые квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя на осуществление деятельности по предоставлению услуг в области связи.

Квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании деятельности в области телерадиовещания, и перечень документов, подтверждающих соответствие им, изложены в новой редакции.