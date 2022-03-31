Шапкенов ответил на предложение продлить сроки нынешних порогов достаточности

Нам предложений (по продлению нынешних порогов достаточности. – Прим.) не поступало. Любое предложение министерство рассмотрит, свою позицию предоставит. Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов

При этом он отметил, что ведомство расценивает пенсионные накопления граждан в первую очередь как залог адекватного существования на пенсии, поэтому этих средств должно быть достаточно.

По порогам достаточности мы должны смотреть через разные призмы. ЕНПФ – это средства, которые люди накапливают на свою достойную пенсию. Если мы будем отсюда убирать все деньги, и завтра человек по достижении пенсионного возраста выйдет на самую минимальную пенсию, это разве правильно? Поэтому Министерство труда в первую очередь будет защищать права будущих пенсионеров. Наша позиция такова, что, когда человек достигнет пенсионного возраста, у него должна быть адекватная к его заработку пенсия. Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов

Новость по теме Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться по-новому с 1 апреля 2022 года

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов призвал правительство продлить срок действия текущих порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений до конца 2022 года. Он наполнил, что снятие части пенсионных накоплений было идеей главы государства. В то же время мажилисмен назвал повышение порогов достаточности почти в два раза «неадекватным» и заявил, что это дискредитирует идею президента.