Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться по-новому с 1 апреля 2022 года

Как известно, срок действия ПМД, рассчитанных на 2021 год, был продлен до 1 апреля 2022 года.

Чтобы использовать часть пенсионных накоплений, вкладчику необходимо проверить свои пенсионные накопления и убедиться в наличии суммы пенсионных накоплений, доступной для изъятия в целях улучшения жилищных условий или оплаты лечения. Сделать это можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ или электронного правительства. ЕНПФ

При наличии суммы, превышающей порог достаточности, можно подать заявление на единовременную пенсионную выплату посредством интернет-ресурса банка-уполномоченного оператора.

Сейчас уполномоченными операторами, принимающими заявления на единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», на лечение – АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

Уполномоченный оператор в течение двух рабочих дней после рассмотрения заявления на единовременную пенсионную выплату направляет в ЕНПФ электронное уведомление. Со стороны ЕНПФ сумма, доступная для изъятия, проверяется с учетом ПМД на день поступления электронного уведомления от уполномоченного оператора.

ЕНПФ в течение пяти рабочих дней со дня поступления электронного уведомления переводит уполномоченному оператору сумму единовременной пенсионной выплаты получателя.

Как отметили в фонде, по 31 марта 2022 года включительно будут производиться единовременные пенсионные выплаты согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям, поступившим от уполномоченных операторов.

Согласно Методике величины ПМД рассчитываются ежегодно для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов.

При этом используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, минимальный размер базовой пенсионной выплаты, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом «О республиканском бюджете».

Пороги достаточности с 1 апреля 2022 года