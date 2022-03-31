Рынок коммерческой недвижимости: как повлияли антироссийские санкции на Казахстан

Предприниматели заявляют о том, что для обслуживания и уборки бизнес-центров им приходится тратить больше средств, чем раньше. Возросли и расходы на логистику и доставку необходимого оборудования.

В производстве оборудования для клининга местные производители не представлены. Попавшая под санкции Россия производит какую-то часть, но не могу сказать, что они закрывают потребности своей страны. Мы закупаем технику из Европы, транспортные компании испытывают сложности с доставкой. В Казахстане повысился спрос и повысилась ставка транспортников. Ранее срок доставки оборудования из Европы составлял 30 рабочих дней, сейчас – от 90 дней. Мы фиксируем увеличение операционных расходов из-за удорожания товаров для клининга. Причем это удорожание невозможно прогнозировать – оборудование подорожало на 10-15% из-за курса, что обоснованно, а бытовая химия – на 20-25%, и сейчас это очень сильно бьет по клинингу. По обслуживанию бизнес-центров наши затраты на расходные материалы суммарно выросли в два раза. Руководитель клининговой компании Александр Разинков

Среди других затрат – ремонт оборудования, сантехники и электрики (подорожали материалы), замена и обслуживание офисной техники. Владельцы бизнес-центров пока не повышают стоимость аренды, но говорят о том, что обслуживать их сейчас стало намного затратнее.

Яркий пример – вчерашняя встреча с отечественными производителями офисной бумаги. Поставщики из России отказали им, они ищут альтернативы, все это влечет увеличение стоимости на конечный продукт в связи с удорожанием производства. Выросли цены из-за изменения курса и на бытовую химию, расходные материалы. Арендные ставки остались на прежнем уровне, доходы не выросли, расходы выросли. Рост ставок сдерживается уровнем деловой активности. Председатель Ассоциации управляющих и сервисных компаний QAZ PROPERTY Кайрат Кокенов

Владельцы и управляющие коммерческой недвижимости говорят о предстоящем повышении цен на аренду помещений не только в существующих бизнес-центрах, но и в строящихся. Отголоски санкций, наложенных на Россию мировым сообществом, ощущают и в строительной сфере Казахстана. Себестоимость строительства новой коммерческой недвижимости выросла из-за удорожания стройматериалов, срыва сроков их поставки.

Коммерческая недвижимость обычно строится в чистовой отделке. Часть строительных материалов наши застройщики получали из России, которая запретила экспорт некоторых из них. Вопрос сейчас решается, идет поиск альтернатив. Новая коммерческая недвижимость отличается от жилой, поскольку при ее строительстве и отделке используются чаще всего зарубежные европейские качественные материалы и оборудование, это бизнес-класс, и за счет курсовой разницы идет удорожание, мы не можем точно спрогнозировать себестоимость, так как курс скачет. Кайрат Кокенов

Дорожают и отечественные строительные материалы по причине высокого спроса на них.

Рост стоимости строительства подтвержден МИИР в размере более чем на 10%. Строить стало дороже. Стройматериалы в среднем подорожали на 10-25%. Щебень и арматура подорожали в два раза. В 2021 году арматура стоила 323 тыс. тенге за тонну, сейчас – 507 тыс., но есть надежда на ее удешевление, хотя о прежней стоимости в 250 тыс. мы пока не говорим. По бетону идет тенденция на стабильный рост цен, газоблок пока не дорожает, но и ожидать снижения цен не следует. Глава Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков

Эксперты в сфере аренды коммерческой недвижимости говорят о том, что многие компании из-за ситуации с неопределенностью курса нацвалюты поставили сделки на паузу. При этом срок окупаемости инвестиционных проектов, по данным Ассоциации застройщиков, увеличился с 7-8 до 13-15 лет, из-за чего инвесторы все меньше будут изъявлять желание вкладывать средства в строительство новой коммерческой недвижимости.