Что происходит с ценами на аренду коммерческой недвижимости в Казахстане

Как и на рынке жилой недвижимости, цены на аренду коммерческих помещений в Казахстане постепенно растут. В каких сегментах наблюдается наибольшее удорожание, и что изменилось на рынке в целом, в материале Zakon.kz.

Согласно индексу цен на аренду коммерческой недвижимости Бюро нацстатистики, за год помещения административно–офисного назначения подорожали на 5,4% (второй квартал 2023 ко второму кварталу 2024 года). При этом наибольшее удорожание в среднем по РК наблюдается в следующих категориях:

офисы класса "C" +8%, при этом в городе Алматы рост составил +21,5% за рассматриваемый период

аренда столовых +7,9% по стране. В этом сегменте лидером по росту аренды стал Шымкент +24% за год.

аренда складов класса "В" подорожала на 8,9% за год. Однако в Акмолинской области аренда выросла по итогам второго квартала текущего года на 24,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Фото: Zakon.kz

Цены на аренду производственных цехов вырос на 8,6%. Лидером по росту здесь также стала Акмолинская область, где аренда выросла сразу на 36,2% за год. К слову, с 2020 года аренда цехов в области выросла на 60,6% согласно статданным.

Примечательно, что в отдельных сегментах цены по сравнению с четвертым кварталом 2020 года увеличились кратно. Так, аренда парикмахерских и салонов красоты в Жетысуской области выросла на 136,2%, а аптек на 245,1% согласно индексу Бюро.

Особенности коммерческой аренды

Эксперт рынка недвижимости Александр Пак говорит, что рынок коммерческой недвижимости это особый сегмент, который не часто подвергается большим колебаниям. По его словам спрос на аренду коммерческой недвижимости всегда высокий. Независимо от ситуации в экономике, регулярно открываются новые предприятия, бизнесмены, которые арендуют помещения. Например, аренда с хорошей локацией и хорошими условиями, всегда будет оставаться дорогой, несмотря на пандемию, или иные похожие факторы, поясняет эксперт.

"Существует некая классификация коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижимость более низкого класса подешевела, так как спрос на нее упал в связи с тем, что многие компании ушли на удаленку в период пандемии. Однако это касается только коммерческой недвижимости, которая не очень удачная как по локации, так и по условиям аренды". Александр Пак

Наибольшим спросом традиционно пользуются помещения до 100 квадратных метров. В то же время предпочтения предпринимателей могут отличаться в зависимости от типа бизнеса.

"Там, где не требуется пешеходный трафик, предприниматели предпочитают более дешевую аренду. Но не потому что им не позволяет бюджет, им просто не нужен дорогой сегмент недвижимости, которая находится на первой линии". Александр Пак

Специалист обращает внимание, что в некоторых регионах Казахстана коммерческих помещений с хорошей локацией не так много, что также влияет на рост стоимости аренды.

Также на коммерческом рынке существует класс, так называемой инвестиционной недвижимости, спрос на которую всегда высокий.

Эксперт заключил, что с учетом особенностей рынка, даже в том случае, когда одна из категорий коммерческой недвижимости проседает, то за счет открытия новых ниш бизнеса и появления новых компаний, это снижение компенсируется ростом спроса в другом сегменте. По этой причине, в целом динамика цен на коммерческую недвижимость стабильна, и резких скачков и падений здесь фактически не происходит.

Добавим, что согласно исследованию экспертов МФЦА коммерческая недвижимость может стать одним из привлекательных секторов для инвестирования. Так, инвестиции в основной капитал в операции с недвижимостью в Казахстане за последнее десятилетие показали стабильный рост, достигнув в 2023 году 3,2 трлн тенге, что в 4,1 раза больше, чем в 2015 году.

В то же время, по данным Statista, рынок недвижимости Казахстана оценивался в 406,1 трлн тенге в 2023 году, при этом прогнозируется к 2024 году он вырастет 450,8 трлн тенге, а при среднегодовом темпе роста в 6,7% к 2028 году достигнет уже 584,2 трлн тенге.