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13:52 31.03.2022

Аэропорт и еще шесть объектов «заминировали» в Алматы – ДП

алматы, аэропорт, тд, банки, минирование, дп, комментарий Фото: pixabay
В Алматы «заминировали» семь объектов: три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.

Как сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек, в настоящее время экстренные службы города проверяют ряд объектов на предмет их минирования.

С утра поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в семи объектах. В трех из них уже проверка осуществлена. Информация оказалась ложной, не подтвердилась. По остальным работа проводится.Салтанат Азирбек

По ее словам, проверка осуществляется саперами с использованием специальной техники.

Согласно алгоритму, проводится эвакуация посетителей объектов, персонала. Граждан просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности.Салтанат Азирбек

Позднее официальный представитель ДП Алматы уточнила, что якобы были заминированы семь объектов.

По семи объектам: из них три банка проверены, информация не подтвердилась; два торговых дома, международный аэропорт Алматы и учебное заведение.Салтанат Азирбек
Динара Халдарова
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