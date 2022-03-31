Аэропорт и еще шесть объектов «заминировали» в Алматы – ДП

Как сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек, в настоящее время экстренные службы города проверяют ряд объектов на предмет их минирования.

С утра поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в семи объектах. В трех из них уже проверка осуществлена. Информация оказалась ложной, не подтвердилась. По остальным работа проводится. Салтанат Азирбек

По ее словам, проверка осуществляется саперами с использованием специальной техники.

Согласно алгоритму, проводится эвакуация посетителей объектов, персонала. Граждан просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности. Салтанат Азирбек

Позднее официальный представитель ДП Алматы уточнила, что якобы были заминированы семь объектов.