13:52 31.03.2022
Аэропорт и еще шесть объектов «заминировали» в Алматы – ДП
Фото: pixabay
В Алматы «заминировали» семь объектов: три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.
Как сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек, в настоящее время экстренные службы города проверяют ряд объектов на предмет их минирования.
С утра поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в семи объектах. В трех из них уже проверка осуществлена. Информация оказалась ложной, не подтвердилась. По остальным работа проводится.Салтанат Азирбек
По ее словам, проверка осуществляется саперами с использованием специальной техники.
Согласно алгоритму, проводится эвакуация посетителей объектов, персонала. Граждан просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности.Салтанат Азирбек
Позднее официальный представитель ДП Алматы уточнила, что якобы были заминированы семь объектов.
По семи объектам: из них три банка проверены, информация не подтвердилась; два торговых дома, международный аэропорт Алматы и учебное заведение.Салтанат Азирбек