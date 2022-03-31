Назван самый полезный витамин для профилактики простуды

Алматинский лор-врач (отоларинголог) Малика Расулова отметила, что чаще всего основными возбудителями сезонных лор-патологий являются аденовирусы, риновирусы. Они присутствуют в природе в течение всего года, но наиболее активны осенью, зимой и ранней весной.

В холодный период (период перехода зимы в весну) вирусы лучше выживают в сухом холодном воздухе, так как холодный воздух снижает естественную сопротивляемость слизистой оболочки (полости носа. – Прим. ред.) к инфекциям вирусного характера. Также отмечается высокий риск распространения инфекций при температуре от 0 до -5°C – чаще всего обостряются такие патологии, как острый ларингит, фарингит, повышается общий простудный фон. Дополнительный фактор – после зимнего длительного периода у многих людей наблюдается выраженное иммунодефицитное состояние. Это основные причины, по которым инфекция вирусного характера может обостряться. Малика Расулова

Наиболее эффективной профилактикой от вирусных инфекций является ежегодная вакцинация. Особенно она показана часто болеющим детям, беременным, пожилым, пациентам с хроническими лор-заболеваниями (хронические тонзиллит, гайморит). Но совсем не лишней будет и обычная профилактика.

Необходимо усиление гигиены – чаще мойте руки, не трогайте руками глаза, рот, нос. Невозможно полностью исключить наличие вируса во вдыхаемом воздухе, но возможно сократить риск заболевания, избегая прикосновения рук к лицу. Конечно, важно избегать контакта с болеющими. После посещения мест массового скопления людей в период обострения инфекций нужно промывать нос физраствором. Слизистая носа и носоглотка – основной резервуар для скопления вирусных инфекций, аллергенов, частиц пыли. Их большое количество на слизистой может стать причиной того, что инфекция обострится. Малика Расулова

Правильное рациональное адекватное промывание полости носа является лучшей профилактикой, но в то же время врачи порой назначают те или иные витамины. Малика Расулова напомнила, что эффективный при простуде витамин С может просто пройти мимо организма, если у человека наблюдается дефицит другого микроэлемента – витамина D.

Многие относятся к витамину D легкомысленно, не понимая, что от уровня его концентрации в организме зависит усвоение других витаминов и микроэлементов. Раз в полгода нужно сдавать анализы, проверять уровень витамина D в крови, после чего доктор увидит, нужно ли делать корректировку дозы с последующим наблюдением. Витамин D является главным витамином в усилении иммунитета против вирусных инфекций. Малика Расулова