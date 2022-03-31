Национальный координатор по возврату активов появится в Казахстане

В частности, предусматривается создание национального координатора по возврату активов, в компетенцию которого войдут разработка политики по возврату активов, формирование необходимой для ее реализации правовой основы, а также развитие международного сотрудничества в данной сфере.

Как отмечается, создание национального координатора по возврату активов будет стимулировать доверие и близость между юрисдикциями Казахстана и большинства развитых стран, где такие подразделения уже функционируют.

Кроме того, это станет логическим продолжением введения ответственности за необоснованное обогащение, которая предусмотрена в рамках реализации концепции антикоррупционной политики.

Следующим шагом по мониторингу оттока капитала и информированию об этом руководства страны и правительства станет совместная работа заинтересованных государственных органов по противодействию нелегальному выводу капитала.

Вопросы вывода преступных доходов за рубеж будут рассматриваться в рамках национальной оценки рисков с принятием соответствующих корректирующих мер.

Также планируется разработать методику расчета объема незаконных финансовых потоков с дальнейшим внедрением их регулярного мониторинга.

Комплекс предлагаемых мер в рамках концепции нацелен на сокращение совершения подозрительных операций, оттока капитала и других незаконных действий, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 апреля.