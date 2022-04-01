В Жамбылской области открылась еще одна АЗС Qazaq Oil

Пользуясь случаем, территориальный менеджер по Жамбылской области Даниер Бекназаров рассказал, какую роль заправки играют в современной социальной и экономической жизни регионов. Он отмечает, что увеличение географического охвата положительным образом сказывается не только на сфере автомобильного сервиса.

Фото: Юрий Ким

Совершая ребрендинг, мы не просто меняем вывеску на заправочной станции, а действительно вдыхаем в нее новую жизнь. Появляются новые услуги для автомобилистов, а старое техническое оснащение полностью заменяется на современное. Так, например, в ста процентах случаев старые топливные резервуары уступают место новым, а повидавшие виды газовые колонки сменяются на современные с качественными фильтрами и датчиками заполняемости. Сегодня в Жамбылской области действуют 19 заправочных станций Qazaq Oil, лишь половина из которых расположены в областном центре. Появление современных АЗС в районах одновременно приближает сельское население к качественному сервису столичного уровня, а также создает стабильные и, что немаловажно, высокооплачиваемые рабочие места. Ведь отсутствие перспективной занятости является одной из главных причин оттока молодежи из сел, – сказал он.

Корпоративная политика компании является гарантом справедливости внутри рабочих коллективов. Справедливое правило «по заслугам и награда» позволяет продуктивно стимулировать деятельность работников всех уровней, а возможность качественного профессионального роста дает веру в завтрашний день.

Фото: Юрий Ким

Мы не разбрасываемся кадрами, а, наоборот, дорожим ими и стараемся привлечь к работе в Qazaq Oil как можно больше перспективных трудолюбивых граждан. За все время на рынке, открывая новые заправочные станции, мы не уволили ни одного человека. Внутренняя система обучения при должном усердии позволит вам получить необходимые знания для поднятия на следующую ступень. То есть сегодня ты оператор, завтра можешь стать администратором, а затем дорасти и до менеджера. Все зависит только от самого работника, – подчеркнул Бекназаров.

Фото: Юрий Ким

Отличным показателем является наша заправочная станция, расположенная в центре Тараза на пересечении улицы Рахимова и проспекта Жамбыла. Раньше здесь работали не больше пяти человек, но после того, как около года назад АЗС стала полноценным членом семейства Qazaq Oil, количество рабочих мест выросло до 22. Все дело в том, что в своем стремлении стать чем-то большим, чем «заправка», мы все больше уходим в клиентоориентированную модель работы, а значит, увеличиваем количество предоставляемых услуг и, соответственно, штат сотрудников. Новая же АЗС на выезде из города будет функционировать благодаря труду 11 работников, которые посменно обеспечат ее полноценную жизнедеятельность, – продолжает Даниер Бекназаров.

Кроме того, территориальный менеджер отметил, что важным направлением корпоративной культуры компании является не просто сохранение, а рост числа рабочих мест.

Фото: Юрий Ким

Также специалист отмечает, что красивый придорожный сервис является отличным подспорьем для развития туристической отрасли, а также бурного роста торговли в регионе. АЗС Qazaq Oil, расположенные вдоль автомобильных трасс республиканского и областного значения, в отличие от городских оборудованы рядом дополнительных особенностей.

Мы хотим, чтобы люди приезжали к нам не только за качественным топливом. Нам важно, чтобы бренд Qazaq Oil стал знаком качества придорожного сервиса. Дальняя дорога утомляет, а значит, водителю всегда пойдут на пользу вежливость и теплый прием. А в благоприятной обстановке даже самый требовательный гражданин станет таким же дружелюбным. Кроме того, современная АЗС должна удовлетворять весь спектр простых житейских потребностей. За пределами города наши заправочные станции оборудованы душем и просторной парковкой для водителей грузовых автомобилей. Когда половина твоей жизни проходит в дороге, очень важно иметь место, где ты сможешь вкусно покушать, принять душ, прежде чем отправляться спать в свой «дом на колесах», а утром элементарно с комфортом почистить зубы и умыться, – говорит Даниер.

Фото: Юрий Ким

Сегодня автомобильные заправочные станции Qazaq Oil вместе со всеми своими преимуществами присутствуют почти во всех районах Жамбылской области. Сейчас там трудятся 111 довольных сотрудников, и их число в ближайшее время будет только расти. Только в прошлом году ребрендинг Qazaq Oil в стране прошли 128 заправочных станций, а до конца текущего года этот процесс ожидает еще не менее 80 АЗС.