Алматинец удивил сотрудников роддома, приехав на выписку с кортежем из грузовиков

Оказалось, что столь необычное транспортное средство для встречи жены и ребенка счастливый отец выбрал неслучайно. Он работает водителем грузовика и вместе с коллегами решил таким оригинальным способом отметить появление в семье третьего ребенка, который родился 27 марта.

У нас двое старших детей – сын и дочь. Это наш третий ребенок. Малыша назвали Айторе. Мой муж работает камазистом, но эта выписка для меня настоящий сюрприз, я не думала, что он приедет кортежем. Я очень счастлива! Гульмира Батырбай

Новорожденный появился на свет весом 3,9 кг, ростом 55 см. Креативным родителям 29 и 30 лет. Сотрудники родильного дома отмечают, что за годы работы видели немало пышных выписок, но проводы Айторе им запомнятся навсегда.