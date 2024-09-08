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Мария Погребняк раскрыла пол ребенка и показала день выписки из роддома

блогер, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 00:04 Фото: скриншот видео
Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка и популярный блогер Мария Погребняк раскрыла пол своего четвертого ребенка, сообщает Zakon.kz.

В Telegram она опубликовала ролик, сделанный в день выписки из роддома. На видео ее и новорожденного встречают близкие, а сыновья помогают нести малыша. Мария поприветствовала своего четвертого сына и сравнила себя с героиней сериала "Игра престолов".

"Мать дракона. Владимир, добро пожаловать в семью", – написала блогер.


Погребняк поделилась 6 сентября 2024 года радостным событием, которое произошло в ее жизни. Оказалось, накануне она стала мамой в четвертый раз. Позже ее заподозрили в суррогатном материнстве для Ольги Бузовой.

Отметим, что у блогершы есть трое сыновей от футболиста Павла Погребняка, брак с которым продлился 17 лет. В сентябре 2023 года они развелись, а весной 2024-го Мария получила предложение руки и сердца от возлюбленного – бизнесмена Игоря Головинского, которого она долгое время скрывала.

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