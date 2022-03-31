Верненская крепость и курган в Алматы: что с ними будет

Еще лет 10 назад на улице Розыбакиева, между Кожабекова и Березовского, было чистое поле, и над ним возвышался курган. Теперь все застроено высотными жилыми комплексами, и не сразу понятно, что где-то между ними скрывается исторический памятник.

Вопрос о будущем кургана беспокоит неравнодушных алматинцев. В акимате мегаполиса в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, что никто не сможет захватить территорию и разрушить исторический памятник.

Объект историко-культурного наследия – курган, расположенный на территории Бостандыкского района в районе улиц Розыбакиева – Штрауса, является памятником археологии эпохи раннего железного века (V века до нашей эры). Объект передан на баланс Объединения музеев города Алматы. На сегодня разработан эскизный проект для создания археологического комплекса музеефикации Сакского кургана. Получены все технические условия для дальнейшей разработки проектно-сметной документации. Пресс-служба акимата Алматы

Когда начнутся работы, власти мегаполиса не уточнили.

А вот другой памятник, намного более молодой по сравнению с курганом, но не менее значимый, пока ждет решения о своем будущем.

В 2021 году бывшая Верненская крепость 1854 года постройки была признана памятником истории и культуры местного значения. Правда, теперь историческая постройка, находящаяся на улице Черкасской обороны, д. 69 а (в квадрате улиц Куратова, Татибекова, Жетысуской и Станиславского, на левом берегу Малой Алматинки), недоступна для посещения.

Территория бывшей военной крепости еще в 90-е годы прошлого столетия была разделена на несколько отдельных участков. Большая часть была приватизирована частными компаниями. На территории одной из них расположено здание конюшни. Сохранившиеся объекты находятся на земле, принадлежавшей Министерству обороны РК. Позже она перешла в собственность ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык».

В целях сохранения памятников истории и культуры Алматы между Управлением культуры и собственниками/пользователями памятников подписывается охранное обязательство, в котором оговариваются обязанности и права собственников/пользователей памятников и фиксируется состояние памятника на момент подписания документа. Помимо этого, на регулярной основе осуществляется мониторинг состояния памятников истории и культуры, в результате которого выявляются нарушения в сохранности памятников, их состояние и определяется необходимость в проведении реставрационных работ. Пресс-служба акимата Алматы

Планы по реконструкции Верненской крепости и ее превращению в Музей кочевой цивилизации и военного искусства до сих пор остаются на бумаге.