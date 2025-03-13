В акимате Алматы отреагировали на "снос здания верненской постройки"

В социальных сетях ранее появилась информация, что в Алматы якобы сносят здание верненской постройки. В связи с этим в пресс-службе акимата южной столицы 13 марта 2025 года сделали заявление, сообщает Zakon.kz.

О сносе исторического здания проинформировал житель мегаполиса и блогер Митя Байназаров.

"В Алматы сносят здание верненской постройки! Его сначала изуродовали сайдингом, и оно утратило исторический вид. Теперь сносят. Здание связано с татарским купцом Габдулвалиевым. Тем самым, который построил легендарный Кызыл-Тан", – написал алматинец в своем Instagram день назад.

В акимате Алматы касательно сноса здания по ул. Алимжанова, 54 сегодня заявили следующее:

"Согласно проектам детальной планировки (ПДП), утвержденных постановлением акимата Алматы от 29 декабря 2023 года, земельный участок находится в зоне систем общегородских и местных центров. Целевое назначение участка: для эксплуатации и обслуживания производственного здания и сооружения (магазины, склады, типография, мойка, офисы, внутренняя автостоянка). В рамках оказания государственных услуг собственнику выдано архитектурно-планировочное задание (АПЗ) и согласован эскизный проект на строительство административного здания (12 этажей)".

Власти также подчеркнули, что "здание, подлежащее сносу, не является памятником архитектуры".

"Земельный участок строительного объекта с южной стороны граничит с памятником культуры республиканского значения "Кызыл Тан". Данный объект ранее не являлся памятником истории и культуры ни местного, ни республиканского значения". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев встретился с жителями Бостандыкского района и ответил на вопросы о строительстве многоквартирных жилых комплексов в мкр. Ерменсай. По словам градоначальника, он нажил себе множество недругов из-за того, что не дает строить в предгорной местности.