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20:43 31.03.2022

Недовесов обыграл Вавринку и вышел в полуфинал испанского Челленджера

Теннис Фото: ktf.kz
Казахстано-пакистанский дуэт теннисистов Александр Недовесов и Айсам уль-Хак Куреши прошли в полуфинал парного разряда на кортах испанской Марбельи, сообщает Zakon.kz.

Недовесов и Куреши во втором круге парных игр переиграли испано-швейцарский дуэт Пабло Андухар и Стэн Вавринка - 6:1, 7:6.

Стоит отметить, что швейцарский теннисист Вавринка является трехкратным победителем турниров Большего шлема, а также становился третьей ракеткой мира. Однако, Стэн в последние годы особо не блещет результатами, и вернулся в теннис после долгого отсутствия и травмы. Первый турнир, где он заявился, это - испанский Челленджер. Здесь он сыграл и в одиночке, и в паре.

Тем временем, пара Недовесов-Куреши 1 апреля на стадии 1/2 финала сыграет с Р. Жебави (Чехия) и Филиппом Освальдом (Австрия). Данные игроки получили от организаторов четвертый номер посева.

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Куандык Шынасилов
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