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00:13 01.04.2022

Прохожие спасли девочку, тонувшую в арыке в Актобе

ребенок Фото: скриншот
Видео спасения ребенка снял очевидец. Инцидент произошел в микрорайоне Батыс-2 возле жилого комплекса «Арбат», передает Zakon.kz.

На видео девочка упала в талую воду, которая большим потоком сливалась в арык с дороги. Предположительно рюкзаком школьница за что-то зацепилась и не могла даже встать на ноги. Ее стало засасывать в трубу.

Первой на ЧП обратила внимание женщина. Затем проходившие мимо мужчины откликнулись на зов ребенка. С трудом, но им удалось вызволить девочку из воды.

В процессе были задействованы семь мужчин.

Отметим, что в ДЧС региона не владеют информацией о данном инциденте.

Елена Беляева
Актобе
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