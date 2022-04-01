00:13 01.04.2022
Прохожие спасли девочку, тонувшую в арыке в Актобе
Фото: скриншот
Видео спасения ребенка снял очевидец. Инцидент произошел в микрорайоне Батыс-2 возле жилого комплекса «Арбат», передает Zakon.kz.
На видео девочка упала в талую воду, которая большим потоком сливалась в арык с дороги. Предположительно рюкзаком школьница за что-то зацепилась и не могла даже встать на ноги. Ее стало засасывать в трубу.
Первой на ЧП обратила внимание женщина. Затем проходившие мимо мужчины откликнулись на зов ребенка. С трудом, но им удалось вызволить девочку из воды.
В процессе были задействованы семь мужчин.
Отметим, что в ДЧС региона не владеют информацией о данном инциденте.