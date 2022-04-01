Прохожие спасли девочку, тонувшую в арыке в Актобе

На видео девочка упала в талую воду, которая большим потоком сливалась в арык с дороги. Предположительно рюкзаком школьница за что-то зацепилась и не могла даже встать на ноги. Ее стало засасывать в трубу.

Первой на ЧП обратила внимание женщина. Затем проходившие мимо мужчины откликнулись на зов ребенка. С трудом, но им удалось вызволить девочку из воды.

В процессе были задействованы семь мужчин.

Отметим, что в ДЧС региона не владеют информацией о данном инциденте.