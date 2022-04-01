В ВОЗ назвали редко встречающиеся штаммы коронавируса

Всемирная организация здравоохранения включила штаммы «омикрон» и «дельта» в группу «ныне циркулирующих» вариантов коронавируса, вызывающих обеспокоенность, тогда как «альфа», «бета» и «гамма» отнесены к группе «прежде циркулировавших» штаммов, сообщает ТАСС.

В ВОЗ пояснили, что деление на две группы обусловлено тем, что «альфа», «бета» и «гамма» сейчас встречаются крайне редко.

Вызывающие обеспокоенность штаммы (VOC) легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения, пояснили в организации.

Дельта-штамм был включен в категорию VOC в мае 2021 года, «омикрон» – в ноябре того же года, «альфа» и «бета» – в декабре 2020 года, а «гамма» – в январе 2021-го.