Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:45 01.04.2022

Белый дом назвал укрепление рубля «искусственным»

США Россия Фото: pixabay
10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы – поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно, сообщает Zakon.kz.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут «искусственное накачивание рубля», сообщает РИА Новости.

По ее словам, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике РФ.

Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно.

При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы – поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

Данияр Кунафин
Россия США
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2022 года
31.03.2022
Курс доллара вырос на торгах
31.03.2022
Рождаются гениальные дети: названы Топ-6 пар знаков зодиака
31.03.2022
Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
31.03.2022
Если судиться с ними, можно зубы поломать — Мусин о майнерах в Astana Hub
31.03.2022
Главная Топ LIVE Все