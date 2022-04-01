Белый дом назвал укрепление рубля «искусственным»

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут «искусственное накачивание рубля», сообщает РИА Новости.

По ее словам, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике РФ.

Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно.

При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы – поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.