Финансы

"Серебряное золото": стоимость драгоценного металла обновила исторический рекорд

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 02:59 Фото: unsplash
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговой площадки, цена металла превысила 100 долларов за тройскую унцию. По данным на 20:12, цена на драгметалл росла на 3,95% и составляла 100,18 доллара за тройскую унцию.

К 20:20 по казахстанскому времени стоимость серебра замедлила рост до 99,68 доллара за тройскую унцию (+3,43%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex рос на 0,73%, до 4 949,2 доллара за тройскую унцию.

Ранее стало известно, что в экономику Казахстана влили рекордные 23 триллиона тенге.

Аксинья Титова
