"Серебряное золото": стоимость драгоценного металла обновила исторический рекорд

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговой площадки, цена металла превысила 100 долларов за тройскую унцию. По данным на 20:12, цена на драгметалл росла на 3,95% и составляла 100,18 доллара за тройскую унцию.

К 20:20 по казахстанскому времени стоимость серебра замедлила рост до 99,68 доллара за тройскую унцию (+3,43%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex рос на 0,73%, до 4 949,2 доллара за тройскую унцию.

