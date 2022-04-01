На организацию боя Головкина и Мураты потрачено более 7 млрд тенге

Команда GGG прибыла в Международный аэропорт Токио чартерным рейсом в составе 25 человек, передает daily.co.jp. В аэропорту было не так шумно, но когда люди заметили знаменитого боксера, они начали аплодировать ему. Казахстанца на выходе встретили представители японских СМИ и местные болельщики.

По словам организаторов, бой GGG – Murata является самым высокобюджетным проектом в истории японского бокса. На его проведение затрачено 2 миллиарда йен (7 526 880 000 тенге). Как сообщает организатор боя Акихико Хонда, команда Головкина будет на карантине в элитном отеле Токио, где забронирован целый этаж.

Я чувствую себя очень хорошо, в хорошей физической форме и счастлив. Наконец приехал в Японию и почувствовал облегчение. Что касается Мураты, он чемпион и великий боец, умный и опасный противник. Очень хочу, чтобы вы увидели грандиозный и неповторимый поединок, который вы желаете. Геннадий Головкин

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