Мужчины, спасшие школьницу в Актобе, рассказали подробности

Инцидент в микрорайоне Батыс-2 произошел 31 марта из-за схода снега со степи. В тот день в фитнес-клубе, расположенном в непосредственной близости от места инцидента, начали замечать, что уровень воды на тротуаре и проезжей части стал подниматься.

В один момент вода начала идти. Клиенты заметили, что возможно подтопление. Мы отпустили клиентов. Примерно за 10 мин начало топить сильнее, вода в клуб пошла. Ее было очень много, на улице глубина течения была такова, что вода доходила до колена. Вода пришла не только к нам, но и к соседям. Мы первые приняли воду, лопатами вычерпывали все, что к нам шло. Пока мы боролись с наводнением, убирались, вдруг заметили, что на улице рядом что-то происходит, женщина суетится. Присмотрелись – кто-то тонет. Алексей Ступенко

Недолго думая, тренеры клуба Алексей Ступенко, Альберт Дедуcев, Юрий Лысенко и Евгений Зелевский бросились на помощь утопающей. Это была школьница.

Фото: Zakon.kz

На том месте есть открытая сточная канава и яма для воды глубиной около 1.5 метров яма. Из-за большой воды канава оказалась забита, и вода пошла наружу, не помещаясь в трубу. Напор был очень большой, сильное течение. По верху там проезжая часть, есть ограждение, а с другой стороны – нет. Девочка шла со школы там, то ли по краю хотела обойти огромную лужу, то ли перепрыгнуть на снег, сам момент ее попадания в канаву мы не видели. Но в итоге она нырнула под воду и ее начало затягивать. Прибежав на место, мы подали ей руку, на тот момент была видна только ее голова. Алексей Ступенко

Алексей уточнил, «мы поняли, что она не лежит, а тонет».

Она еле держалась одной рукой, еще немного – и ее бы унесло под воду течением. Вчетвером кое-как ее начали тянуть, она там была как прилепленная. Мы тянули и чувствовали, как ее суставы щелкают, так как она зацепилась ногами за что-то, напор воды был очень сильным. Мимо проезжал представитель управления ЖКХ акимата, полицейские, они также пытался помогать, подбежал охранник ЖК, и общими усилиями ее вытащили. Алексей Ступенко

Тренеры вызвали скорую.

Известно, что после осмотра врачей спасенная вместе с родителями была доставлена медиками домой.

А сотрудники клуба продолжили бороться с водой, погрузчиком подвезли песок к дверям.

По словам Алексея, вода текла до 2 часов ночи, все это время тренеры охраняли оборудование и клуб от затопления, вычерпывали оставшуюся воду. Когда вода ушла, в клубе продолжили уборку.

В фитнес-клубе опасаются, что в случае нового прихода воды ситуация может повториться.