Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:43 01.04.2022

Насколько «силен» паспорт Казахстана: куда можно отправиться без виз

куда могут летать казахстанцы Фото: Zakon.kz
В рейтинге стран по силе паспорта в 2022 году Казахстан занял 53-е место из 91. Индекс страны составил 82. Чем выше индекс, тем паспорт страны считается сильнее, сообщает Zakon.kz.
При расчете индекса оценивается мобильность паспортов (MS), показатель включает безвизовый режим (VF), визу по прибытии (VOA), eTA и eVisa (если выдается в течение трех дней) и индекс развития человеческого потенциала.

По данным Ranking.kz, в рейтинге участвовали 193 страны — члена Организации Объединенных Наций, а также шесть территорий — Китайская Республика Тайвань, Макао (ЮАР Китая), Гонконг (ЮАР Китая), Косово, Палестинская территория и Ватикан.

Граждане с казахстанским паспортом могут посетить 34 страны без визы и еще в 48 странах могут получить визу по прибытии. В 116 стран казахстанцы могут попасть, только имея соответствующую визу, – говорится в исследовании.

Самый сильный паспорт в мире — у граждан ОАЭ. Для них в 110 странах действует безвизовый режим, еще в 53 странах визу можно получить по прибытии.

Последнюю строчку рейтинга занял Афганистан. Для граждан этой страны безвизовый режим действует только в четырех странах, еще в 31 стране визу можно получить по прибытии.

Среди стран СНГ паспорта граждан Украины, Молдовы, России и Беларуси считаются сильнее, чем паспорта казахстанцев. Паспорта Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана уступают казахстанским.

Согласно данным аналитиков, за январь-декабрь 2021 года в Казахстан прибыло 11 тыс. иммигрантов — на 4,1% меньше, чем годом ранее. В то же время численность выбывших из страны выросла на 10,6% за год, до 32,2 тыс. человек.

Больше всего граждан прибыло в Казахстан из Узбекистана: 4,2 тыс. человек, плюс 60,3% за год. В тройке лидеров также оказались Россия и Кыргызстан. Из стран, не входящих в состав СНГ, больше всего прибывших попало в РК из Китая, Турции и Афганистана.

Больше всего эмигрантов отбыло из РК в Россию: 26,7 тыс. человек за 2021 год — на 6,1% больше, чем годом ранее. Другие популярные у казахстанцев направления эмиграции среди стран СНГ — Беларусь и Узбекистан.

Среди стран, не входящих в состав СНГ, из РК чаще всего уезжали в Германию, Польшу и США.

Впрочем, в силу сложившейся геополитической ситуации в текущем году миграционные потоки из Казахстана и в Казахстан могут кардинально измениться.

Анастасия Московчук
Казахстан
Казахстанцы могут въезжать в Россию через сухопутные границы без ПЦР-тестов
31.03.2022
Один человек или несколько — следствие разберется, кто заминировал объекты в Алматы
31.03.2022
Если судиться с ними, можно зубы поломать — Мусин о майнерах в Astana Hub
31.03.2022
Топ-менеджера дочерней компании «Казатомпрома» осудили за мошенничество
31.03.2022
Банки, торговые дома и аэропорт «заминировали» в Алматы – фоторепортаж
31.03.2022
Главная Топ LIVE Все