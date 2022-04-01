Насколько «силен» паспорт Казахстана: куда можно отправиться без виз

При расчете индекса оценивается мобильность паспортов (MS), показатель включает безвизовый режим (VF), визу по прибытии (VOA), eTA и eVisa (если выдается в течение трех дней) и индекс развития человеческого потенциала.

По данным Ranking.kz, в рейтинге участвовали 193 страны — члена Организации Объединенных Наций, а также шесть территорий — Китайская Республика Тайвань, Макао (ЮАР Китая), Гонконг (ЮАР Китая), Косово, Палестинская территория и Ватикан.

Граждане с казахстанским паспортом могут посетить 34 страны без визы и еще в 48 странах могут получить визу по прибытии. В 116 стран казахстанцы могут попасть, только имея соответствующую визу, – говорится в исследовании.

Самый сильный паспорт в мире — у граждан ОАЭ. Для них в 110 странах действует безвизовый режим, еще в 53 странах визу можно получить по прибытии.

Последнюю строчку рейтинга занял Афганистан. Для граждан этой страны безвизовый режим действует только в четырех странах, еще в 31 стране визу можно получить по прибытии.

Среди стран СНГ паспорта граждан Украины, Молдовы, России и Беларуси считаются сильнее, чем паспорта казахстанцев. Паспорта Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана уступают казахстанским.

Согласно данным аналитиков, за январь-декабрь 2021 года в Казахстан прибыло 11 тыс. иммигрантов — на 4,1% меньше, чем годом ранее. В то же время численность выбывших из страны выросла на 10,6% за год, до 32,2 тыс. человек.

Больше всего граждан прибыло в Казахстан из Узбекистана: 4,2 тыс. человек, плюс 60,3% за год. В тройке лидеров также оказались Россия и Кыргызстан. Из стран, не входящих в состав СНГ, больше всего прибывших попало в РК из Китая, Турции и Афганистана.

Больше всего эмигрантов отбыло из РК в Россию: 26,7 тыс. человек за 2021 год — на 6,1% больше, чем годом ранее. Другие популярные у казахстанцев направления эмиграции среди стран СНГ — Беларусь и Узбекистан.

Среди стран, не входящих в состав СНГ, из РК чаще всего уезжали в Германию, Польшу и США.

Впрочем, в силу сложившейся геополитической ситуации в текущем году миграционные потоки из Казахстана и в Казахстан могут кардинально измениться.