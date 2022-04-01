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12:14 01.04.2022

Какая погода ждет казахстанцев в апреле

весна, тюльпаны, цветы Фото: Zakon.kz
В РГП «Казгидромет» рассказали, что в начале апреля в Казахстане значительно потеплеет и ожидается погода без осадков. На западе страны пройдут дожди с порывистым ветром, передает Zakon.kz.
Дождь, снег ожидаются в северных регионах, в южных регионах прогнозируются грозовые дожди. На большей части страны – туманы, гололед и сильный ветер.РГП «Казгидромет»

В начале первой декады апреля будет потепление. На западе республики ночью прогнозируется от +1...+9°С до +3...+12°С, днем – от +7...+15°С до +15...+22°С.

На севере, северо-западе, востоке Казахстана ночью ожидается от -5...+3°С до 0...+7°С, днем – от +2...+10°С до +5...+13°С.

В центре страны ночью будет от 0...-5°С до +2...+7°С, днем – от +6...+11°С до +13...+18°С.

В середине декады на большей части Казахстана ожидаются туманы и усиление ветра с порывами 15-20 м/с, в отдельные дни – до 23-28 м/с. В северной половине страны температура воздуха днем составит +15...+23°С, в южной – +28...+35°С.

В западных регионах и северной половине страны прогнозируется неустойчивый характер природы.

В апреле ожидаются гроза, град и пыльные бури. Возможны и холодные дни. Столбики термометров могут опуститься ночью до 0...-9°С, днем – до +3...+8°С. В южных регионах и на западе страны ночью – до -5...+7°С, днем – до +10...+15°С. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
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