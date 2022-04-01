В Казахстане немного подешевел бензин – исследование

Согласно данным аналитиков, за январь-февраль 2022 года в стране произвели 795,3 тыс. тонн бензина. За год показатель практически не изменился. В то же время производство дизельного топлива выросло на 9,7%, до 770,7 тыс. тонн.

Для справки: в целом за январь-декабрь 2021 года в стране произвели 4,8 млн тонн бензина и 5 млн тонн дизтоплива. Годовой рост выпуска бензина составил 7,1%, дизельного топлива — 6,7%.

Как отмечено в исследовании Energyprom.kz, по итогам января текущего года местные компании обеспечили спрос на бензин полностью, на дизтопливо — на 96,4%.

На экспорт бензин не отправлялся в связи с запретом, действующим для исключения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения стабилизации цен. Для сравнения: в первом месяце прошлого года экспорт бензина составлял почти 47 тыс. тонн. Что касается дизельного топлива, экспорта в секторе тоже практически не наблюдалось: всего 2,2 тыс. тонн за январь против 37,8 тыс. тонн годом ранее, – отмечено в исследовании.

Для справки: в целом за январь-декабрь 2021 года экспорт бензина сократился в 5,1 раза, до 100,9 тыс. тонн, в то время как экспорт дизтоплива, напротив, показывал рост на 73,4%, до 223,3 тыс. тонн.

По итогам февраля 2022 года бензин подешевел на 0,3%, дизтопливо — на 1,7%.

В годовой же динамике с учетом прошлогодних перипетий в секторе в региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен на бензин жители Туркестанской (на 21,1%), Жамбылской (20,1%) областей, а также ЗКО и Алматы (по 19,8% в каждом из регионов). Наименьший рост цен наблюдался в Мангистауской области — впрочем, он и здесь составил значительные 15,7%.

По росту цен на дизельное топливо антилидером стала Западно-Казахстанская область — плюс 72,5%. В тройку антилидеров также вошли Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Алматинской области — «всего» на 24,3%.

В феврале средняя цена на летнее дизтопливо составила в РК 235 тг за литр, на зимнее – 346 тг за литр, на бензин АИ-98 – 232 тг за литр, на АИ 95/96 – 210 тг за литр, на АИ-92 – 179 тг за литр.