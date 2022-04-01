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12:55 01.04.2022

Фрэнсис Нганну начал процесс восстановления после операции

UFC Чемпион Восставновление Фото: Instagram/
Действующий чемпион UFC в тяжелом весе франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну после проведенной операции на колене приступил к процедуре восстановления, сообщает Zakon.kz.

Хирургическое вмешательство потребовалось для лечения старой травмы передней крестообразной связки.

35-летний файтер в данное время проходит реабилитацию в UFC Performance Institute в Лас-Вегасе, специализированном медицинском центре. Бойцам UFC здесь предоставлены все услуги: они могут лечиться, тренироваться, получать советы по питанию и другое.

Нганну известил своих поклонников, что операция прошла успешно, и теперь он ожидает того момента, когда сможет вернуть былую форму. Боец считает, что процесс предстоит долгий, и он начал заниматься физиотерапией.

По прогнозам врачей, процесс восстановления займет минимум полгода.

Фрэнсис Нганну последний раз дрался 22 января 2022 года, когда защитил титул в поединке с временным чемпионом Сирилом Ганом, победив его единогласным решением судей и тем самым продлив победную серию до шести боев.

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