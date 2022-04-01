В Нацбанке рассказали, как защитят тенговые вклады

Программа была анонсирована в совместном заявлении правительства и Национального банка от 24 февраля 2022 года и предусматривает для вкладчиков, которые хранят сбережения в тенге, выплату компенсации, или премии от государства, в размере 10% к сумме вклада.

Как сообщили в Нацбанке, проект нормативно-правового акта, регулирующего все вопросы действия Программы, разработан и передан на согласование и последующее утверждение в правительство.

Утверждение и публикация документа ожидается в ближайшее время. На основе проекта этого документа на сайте НБК сформированы предварительные ответы на вопросы вкладчиков о досрочном снятии, пополнении, закрытии депозитов, участвующих в Программе, о расчете суммы компенсации, пролонгации вкладов. Нацбанк РК

Программа распространяется на наиболее распространенные вклады в тенге:

сберегательные депозиты

срочные депозиты, несрочные – в классификации Казахстанского фонда гарантирования депозитов

вклады в «Отбасы банке»

вклады в рамках государственной образовательной накопительной системы.

Вместе с тем Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.

Обязательным условием выплаты компенсации является сохранение депозита в банке с 23 февраля 2022 года до 24 февраля 2023 года, то есть не менее 12 месяцев с даты анонсирования программы.

По предварительным данным Нацбанка, порядка 93% счетов, на которые распространяется Программа, составляют вклады не более 3 млн тенге, из которых порядка 84% – до 1 млн тенге.

Таким образом, Программа охватывает значительное число вкладчиков для поддержания привлекательности тенговых депозитов.

Предполагается, что объем расходов по выплате компенсации вкладчикам составит порядка 550 млрд тенге. Расходы на компенсацию будут покрыты за счет средств бюджета и не отразятся на финансовой устойчивости банков.