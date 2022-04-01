Погода на выходные – 25-градусная жара ожидается в Казахстане

В предстоящие выходные дни с запада вновь начнет смещаться очередной Атлантический циклон, который вызовет осадки (преимущественно дождь) и усиление ветра на западе и севере страны. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, на остальной части республики под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков.

С выносом теплых воздушных масс из районов Ирана практически на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха: на западе – до +15...+23°С, на севере, в центре и на востоке страны – до +8...+18°С, а на юге республики столбики термометров достигнут отметки +17...+25°С. РГП «Казгидромет»

Ранее в РГП «Казгидромет» рассказали, что в начале апреля в Казахстане значительно потеплеет, и ожидается погода без осадков, на западе страны пройдут дожди с порывистым ветром.