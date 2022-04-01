Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:30 01.04.2022

Погода на выходные – 25-градусная жара ожидается в Казахстане

рк, жара, погода, прогноз, казгидромет Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды на 2-4 апреля – практически на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха до 25 градусов, передает Zakon.kz.
В предстоящие выходные дни с запада вновь начнет смещаться очередной Атлантический циклон, который вызовет осадки (преимущественно дождь) и усиление ветра на западе и севере страны.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, на остальной части республики под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков.

С выносом теплых воздушных масс из районов Ирана практически на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха: на западе – до +15...+23°С, на севере, в центре и на востоке страны – до +8...+18°С, а на юге республики столбики термометров достигнут отметки +17...+25°С.РГП «Казгидромет»

Ранее в РГП «Казгидромет» рассказали, что в начале апреля в Казахстане значительно потеплеет, и ожидается погода без осадков, на западе страны пройдут дожди с порывистым ветром.

Новость по теме

Какая погода ждет казахстанцев в апреле

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
Казахстанцы могут въезжать в Россию через сухопутные границы без ПЦР-тестов
31.03.2022
Один человек или несколько — следствие разберется, кто заминировал объекты в Алматы
31.03.2022
Если судиться с ними, можно зубы поломать — Мусин о майнерах в Astana Hub
31.03.2022
Топ-менеджера дочерней компании «Казатомпрома» осудили за мошенничество
31.03.2022
Банки, торговые дома и аэропорт «заминировали» в Алматы – фоторепортаж
31.03.2022
Главная Топ LIVE Все