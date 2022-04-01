Наоми Осака с рекордом сезона вышла в финал Miami Masters

Наоми Осака подала 18 эйсов в полуфинале турнира на кортах Майами против Белинды Бенчич из Швейцарии – это рекорд сезона-2022 в WTA-Туре.

Плюс к этому японка, победив олимпийскую чемпионку 2020 года – 4:6, 6:3, 6:4, вышла в финал женской одиночки. Осака превзошла достижение Эшли Барти, которая на январском турнире в Аделаиде сделала 17 эйсов.

Мы много занимаемся подачей. Оказалось, что не ставила ноги вместе, а это помогает лучше держать равновесие. Тренировалась с Ником Кириосом, вблизи смотрела его технику, он подтягивает ногу, это делает движение более взрывным. Так что сейчас сосредоточена на этом элементе техники. По-моему, хорошо получается, потому что ритм лучше, чем раньше, особенно с учетом ветра и всего остального. Наоми Осака

Наоми Осака в финале Miami Masters-2022 встретится с польской теннисисткой Игой Швентек, которая 4 апреля официально станет первой ракеткой мира.

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