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Законодательство РК
15:06 01.04.2022

Минздрав разработал инструкцию по оказанию медпомощи и реабилитации при постковидном синдроме

реабилитация кодиников Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения РК разработало Инструкцию по организации оказания медицинской помощи и реабилитации при постковидном синдроме, сообщает Zakon.kz.

Так, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, должны проводить мероприятия по профилактике, выявлению, диагностике и лечению пациентов после перенесенной коронарвирусной инфекции с целью снижения заболеваемости, инвалидности и смертности от осложнений.

Постковидный синдром протекает в 10 клинических вариантах:

  1. респираторный;

  2. кардиальный;

  3. гастроинтестинальный;

  4. ренальный;

  5. эндокринный;

  6. неврологический;

  7. психопатологический;

  8. ревматологический;

  9. дерматологический;

  10. нутритивной недостаточности.

Критериями, используемыми при определении диагноза, являются: чрезмерная усталость/истощение, одышка, головная боль, бессонница, мышечная усталость/боли, боль в груди, постоянный кашель, потеря вкуса и запаха, перемежающиеся лихорадки, кожные высыпания, постнагрузочное недомогание, проблемы со слухом, когнитивные проблемы, проблемы с психическим здоровьем (депрессия, бессонница, тревожность, страх), выпадение волос-алопеция, потеря аппетита, спутанность мышления (особенно в пожилом возрасте), учащенное сердцебиение, головокружение, кожная сыпь и диарея.

Медицинская помощь при постковидном синдроме предоставляется организациями, оказывающими амбулаторно-поликлиническую помощь, и включает:

  • раннее выявление постковидного синдрома среди групп риска (лица с хроническими неинфекционными заболеваниями, пожилого и старческого возраста, беременные и родильницы) и при наличии возможных предполагающих причин (течение острой фазы КВИ SARS-Cov-2, площадь поражение легких – более 30%, гипергликемия, гиперхолестеринемия, низкая физическая активность, ожирение);

  • проведение анкетирования при обращении для выявления пациента с постковидным синдромом;

  • проведение обязательных исследований по перечню обязательных и дополнительных исследований пациента с постковидным синдромом;

  • выявление врачами общей практики, участковыми терапевтами среди лиц, обратившихся с жалобами клинического варианта постковидного синдрома;

  • направление на консультацию профильных специалистов в зависимости от клинического варианта постковидного синдрома;

  • направление на госпитализацию по показаниям в профильные отделения многопрофильных стационаров для предоставления специализированной медицинской помощи в зависимости от клинических вариантов течения постковидного синдрома;

  • динамическое наблюдение в течение 12 месяцев с кратностью не менее одного раза в три месяца за больными с постковидным синдромом с составлением индивидуального плана наблюдения и обучением пациента ведению дневника самоконтроля и др.

При этом указывается, что при отсутствии необходимых ресурсов для проведения обязательного диагностического исследования пациентов направляют в другие медицинские организации, предварительно заключив договор соисполнения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 апреля.

Лариса Черненко
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