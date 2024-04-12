В Казахстане разработали стандарт оказания медпомощи зараженным ВИЧ-инфекцией

Министерство здравоохранения разработало стандарт организации оказания медицинской помощи лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Медицинская помощь лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, оказывается медицинскими организациями вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющими лицензию на медицинскую деятельность по специальности "Инфекционные болезни, взрослые и детские" для обеспечения территориальной доступности медико-социальной помощи населению по месту их жительства или прикрепления с учетом права выбора медицинской организации, во взаимодействии с общественными организациями.

Медицинская помощь осуществляется врачами, имеющими сертификат специалиста в области здравоохранения по специальности "Инфекционные болезни взрослые", "Инфекционные болезни детские", "Педиатрия", "Дерматовенерология", "Акушерство и гинекология", "Фтизиатрия", "Терапия", "Врач общей практики", "Гастроэнтерология (эндоскопия по профилю основной специальности) взрослая, детская", "Общая хирургия (торакальная хирургия, трансплантология, колопроктология, онкологическая хирургия, ультразвуковая диагностика по профилю основной специальности, эндоскопия по профилю основной специальности)", "Онкология (химиотерапия, маммология) взрослая, детская", "Психиатрия" и другие смежные специальности на основе междисциплинарного взаимодействия.

При проведении скрининговых исследований и выявлении ВИЧ-инфекции диагностические исследования проводятся в рамках ГОБМП.

Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями прикрепленных пациентов, зараженных ВИЧ-инфекцией, также осуществляется в рамках государственной бесплатной медпомощи.

Анализ и составление заявок на лекарственные средства и медицинские изделия по оказанию помощи пациентам, зараженным ВИЧ-инфекцией, до и постконтактной профилактики, профилактики ВИЧ-инфекции от матери ребенку на амбулаторном уровне составляются профильными специалистами центров ВИЧ-инфекции.

При этом медицинская помощь при ВИЧ-инфекции оказывается согласно рекомендации клинических протоколов, при их отсутствии в соответствии с современными достижениями науки и практики в области ВИЧ-инфекции с учетом принципов доказательности.

Стандарт также устанавливает структуру организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией.

Так, первичный уровень медицинской помощи зараженным ВИЧ-инфекцией оказывается профильными специалистами центров ВИЧ-инфекции, ПМСП в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому.

Медицинская помощь на вторичном уровне оказывается профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях на уровне районных и городских больниц, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне.

Третичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь с применением ВТМУ, в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях на уровне многопорофильных городских, областных больниц и республиканских организациях здравоохранения, в том числе по направлению специалистов первичного и вторичного уровней.

Основными задачами организаций, оказывающих медицинскую помощь зараженным ВИЧ-инфекцией, являются:

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции;

обеспечение лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью (ВТМП) с соблюдением преемственности на всех этапах лечения;

обеспечение зараженных ВИЧ-инфекцией динамическим наблюдением;

обеспечение зараженных ВИЧ-инфекцией медицинской реабилитацией;

обеспечение зараженных ВИЧ-инфекцией паллиативной помощью;

внедрение инновационных медицинских технологий в диагностике и лечении ВИЧ-инфекции;

ведение учетно-отчетной документации.

Документ также устанавливает порядок оказания медицинской помощи лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, на всех этапах.

Как поясняется, целью принятия проекта является определение правил, объема и периодичности проведения динамического наблюдения, лечения лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией.

Стандарт размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 апреля 2024 года.