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16:02 01.04.2022

Токаев поздравил мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамадан

мечеть Фото: Zakon.kz
Глава государства принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы. В ходе встречи президент поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамадан, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с основными направлениями деятельности Духовного управления мусульман Казахстана и планами на предстоящий период.

Наурызбай кажы Таганулы сообщил главе государства, что 2022 год по инициативе ДУМК посвящен теме «Ислам – религия единства и солидарности».

В связи с этим в течение года запланировано проведение различных форумов. Верховный муфтий сообщил о реализации ряда начинаний духовно-просветительского характера. В качестве примера он привел открытие «Школы бабушек», которая призвана укрепить связь между поколениями, – отмечено в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев, Наурызбай кажы Таганулы

Фото: akorda.kz

Кроме того, президент был проинформирован о мероприятиях, которые будут организованы Духовным управлением во время поста Ораза, а также о предстоящем учреждении Коллегии верховных муфтиев тюркоязычных стран.

Анастасия Московчук
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