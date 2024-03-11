Казахстанцев поздравили с началом Рамазана
По словам муфтия, Рамазан – благословенный и прощающий месяц.
"В этом месяце прольется свет веры в сердце человека, который озадачен суетой мирских дел. Так как нет сомнения в том, что пост воспитывает в человеке благочестие и богобоязненность. Усилятся благородные нравственные качества, такие как терпение, милосердие, доброта и братство, укрепится вера", – отметил председатель ДУМК в своем поздравлении.
По словам Наурызбай кажы Таганулы, пост – это не просто ограничение себя в еде и питье в течение дня. Пост – это духовная пища для души и исцеление для тела.
Верховный муфтий призвал к искренней молитве, посту и добрым делам.
Ранее мы писали о том, что можно и нельзя делать во время поста и о расписании поста и намаза.