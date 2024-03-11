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Казахстанцев поздравили с началом Рамазана

Казахстанцев поздравили с началом священного месяца Рамазан, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 07:44 Фото: ДУМК
Верховный муфтий и председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Наурызбай кажы Таганулы поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

По словам муфтия, Рамазан – благословенный и прощающий месяц.

"В этом месяце прольется свет веры в сердце человека, который озадачен суетой мирских дел. Так как нет сомнения в том, что пост воспитывает в человеке благочестие и богобоязненность. Усилятся благородные нравственные качества, такие как терпение, милосердие, доброта и братство, укрепится вера", – отметил председатель ДУМК в своем поздравлении.

По словам Наурызбай кажы Таганулы, пост – это не просто ограничение себя в еде и питье в течение дня. Пост – это духовная пища для души и исцеление для тела.

Верховный муфтий призвал к искренней молитве, посту и добрым делам. 

Ранее мы писали о том, что можно и нельзя делать во время поста и о расписании поста и намаза.

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