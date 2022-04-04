Алим Заиров: Как становятся композиторами в кино

Алим Заиров родился в музыкальной семье, поэтому в какой-то мере выбор будущей профессии для него был предопределен. Сразу после окончания КазНАИ им. Жургенова по классу джазового фортепиано Заиров определил для себя, на каком музыкальном языке будет «разговаривать» со слушателями.

На меня произвела большое впечатление музыка неоклассиков Макса Рихтера, Олафура Арнальдса, Нильса Фрама. Их творчество, их музыкальный язык близки моему мировоззрению, и я считаю, что именно в жанре неоклассики могу наиболее полноценно раскрыть себя перед слушателем, поделиться самым сокровенным. Композитор Алим Заиров

На счету Алима Заирова два инструментальных альбома – Renovazzio (вышел в начале 2014 года) и Now (выпущен в 2017 году), принесших ему известность в Казахстане и за границей.

Но наиболее полно свой талант Алим Заиров раскрыл как кинокомпозитор. После двух отечественных не слишком известных проектов («Костюм» и «Вторник») грянула сенсация – Алима пригласили поработать над музыкой для американо-российского боевика «Ограбление по-американски» режиссера Сарика Андреасяна.

Представьте, мне на тот момент исполнилось 25 лет, я только-только в начале своей карьеры, и тут, не иначе как с помощью судьбы и случая, мне предлагают этот проект. Сначала предложили попробовать написать эпизод, и если все получилось бы, меня и моего коллегу Романа Вишневского из Украины утвердили бы в качестве основных композиторов этого фильма. Эпизод получился, и наш музыкальный продюсер сказал нам: «Ну что, ребята, поздравляю, вы на проекте!». Это были самые крутые ощущения в жизни. Алим Заиров

В 2014 году вышло еще два проекта с музыкой Заирова, а в 2015 году он написал музыку для фильма Жасулана Пошанова «Шлагбаум», за что был удостоен премии «Выбор кинокритиков Казахстана» в номинации «Лучшая музыка к фильму». Фильм также был показан на Московском международном кинофестивале, где актер Еркебулан Даиров, сыгравший главную роль, получил награду – «Серебряного «Святого Георгия» за «Лучшую мужскую роль».

Есть в портфолио Алима Заирова музыка и к другим большим проектам, таким как «Путь Лидера. Астана» (2018), «Бизнесмены» (2018), «Она» (2017), «Районы» (2016), «Дорога к матери» (2016).

Создание музыки к кинофильмам – это совместная работа с режиссером. Мы ищем звучание, отталкиваемся от направления, по которому будет развиваться сюжет фильма. То есть выстраиваем мелодику, исходя из композиции киноленты. Несмотря на это, здесь немало свободы для творчества. Алим Заиров

Композитор чаще всего приступает к работе на стадии уже готового монтажа фильма, но бывает и такое, что музыка пишется изначально под сценарий.

Такое было, например, в начале проекта «Долгое Эхо», когда еще был жив маэстро Сатыбалды Нарымбетов. Как раз он попросил написать меня под сценарий несколько зарисовок. То, что я в итоге написал, ему очень понравилось, и он сразу оставил этот материал, без каких-либо правок. Но не всегда, к сожалению, получается писать то, что ты задумал, так, чтобы с первого «дубля» нравилось и режиссеру или продюсеру. Но я к этому отношусь нормально, это нюансы и издержки профессии, более 7 млрд человек на Земле, и к каждого собственное восприятие информации и материала. Алим Заиров

Создавая произведения, Алим Заиров стремится к программности, к тому, что во время прослушивания музыки слушатель так или иначе будет формировать в голове разные образы, вспоминать о первой любви, предательстве, или самом красивом утреннем рассвете. Использует данный подход композитор и в инструментальных сочинениях, и в песнях, которые он написал для группы MEZZO, Батырхана Шукенова, Сырымтая Енсепова и для российской исполнительницы Ирины Хаит.

Конечно же, наиболее важным для себя свершением и подарком судьбы я считаю песню Батырхана Шукенова на мою музыку и слова Юлии Тен. Я верю, что если бы не столь ранний и внезапный уход Батырхана Камаловича от нас, мы с ним написали бы гораздо больше материала, потому что у нас сразу сложились все компасы и ориентиры в музыке. Тот недолгий период работы и общения с ним дал мне очень многое, я трепетно и бережно несу это в себе с тех пор. Алим Заиров

Сегодня композитор полностью сосредоточен на создании музыки к кинофильмам. В 2022 году выйдет сразу восемь картин, где зрители смогут услышать произведения Алима Заирова – «Хирург» (режиссер Ардак Амиркулов), «Паралимпиец» (дополнительная музыка, Алдияр Байракимов), «Время патриотов» (Серикбол Утепбергенов), «Красная Шапочка» (Россия, Лина Арифулина), «Розыгрыш по-казахски» (Олжас Ибраев), «Долгое эхо» (Аскар-Мухит Нарымбетов), «Тамыр» (Илья Таучелов) и «Тарлан» (Казахстан – Россия, Юлия Захарова).

Особенно могу выделить три фильма – «Время патриотов», «Хирург» и «Тамыр». В первом много времени было уделено построению правильного звучания взаимоотношений братьев и темы главного антагониста. «Время патриотов» – очень нужный и правильный фильм в наше время, в нем много экшена, и в целом качество работы в казахстанском кино поднято на новую планку, как и графика. Во втором же проекте мне посчастливилось поработать с поистине легендарным режиссером Ардаком Амиркуловым. Когда мне казалось, что я написал все, что можно, он сумел сделать так, что в итоге я и сам не ожидал, и написал музыку другую, погружающую как никогда глубоко в ситуацию, сюжет фильма. И третий, не менее важный проект – «Тамыр». Это очень сильная и качественная военно-историческая драма. В нем много любви и правильных жизненных ценностей. Более сказать про проект не могу, условия секретности. Алим Заиров

Самый большой соблазн для многих композиторов – при создании музыки делать самоповторы, раз за разом используя однажды найденные звуковые, мелодические, гармонические решения. Алим Заиров категорически против такого подхода. Именно для профилактики самоповторов он и пересматривает фильмы со своей музыкой.

Пересматриваю не из зрительского интереса по большей части, а с профессиональной точки зрения. Не хочу заниматься самоповтором, это один из самых важных постулатов для меня и моей профессии. Поэтому, освежая в памяти прошлые проекты, я понимаю, как в дальнейшем не писать ранее уже созданные мною же мотивы и мысли. Алим Заиров

Композитор черпает вдохновение из жизненных ситуаций, через которые он проходит, выражая мысли и переживания языком музыки. И даже в кино, где создание музыки в любом случае подчинено замыслу автора сценария и режиссера, Алим Заиров находит возможность поделиться со зрителями своими самыми заветными тайнами и переживаниями души.