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Скончался известный казахстанский режиссер Азиз Заиров

Скончался известный казахстанский режиссер Азиз Заиров, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 10:09 Фото: Instagram/zairovaziz
В Алматы в возрасте 56 лет скончался известный казахстанский продюсер и режиссер Азизжан Заиров, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 сентября, рассказала его супруга.

"Сегодня, дорогие наши друзья, ушел из этой жизни наш Азиз. В 01:45 в реанимации в 7-й Горбольнице. Сердце его не выдержало. Светел был его путь. Осиротели мы. Спасибо ему за все", – написала она.

Азизжан Заиров – режиссер, продюсер, сценарист, режиссер-постановщик, общественный деятель, победитель проекта "100 новых лиц".

Это был человек с незаурядной судьбой. Он вырос в детском доме, в 12 лет получил инвалидность второй группы, ночевал на улице, голодал, но потом взял себя в руки. И в итоге снимал жизненные фильмы, которые учат добру и любви.

Его "Мама, я живая!" завоевал Гран-при фильмов стран Шелкового Пути на Каннском фестивале. Эта картина стала частью трилогии "Безграничные возможности", снятой совместно с режиссером Мухамедом Мамырбековым.

Другая его социальная лента "Девушка и море" удостоилась приза "Лучший фильм" на Asian film festival в Барселоне.

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