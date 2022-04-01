Цены на муку могут резко вырасти в Казахстане – эксперт

Как рассказал Евгений Ган, до момента объявления Россией запрета на вывоз зерна в страны ЕАЭС ситуация складывалась следующим образом: на рынке присутствовало казахстанское зерно и зерно российского производителя. Причем в силу целого ряда факторов зерно российских производителей было существенно дешевле.

Цена на зерно находилась в пределах 115-118 тыс. тенге за тонну. Как только объявили запрет на вывоз зерна из России в страны ЕАЭС, дешевого российского зерна на внутреннем рынке не стало. Цена на внутреннем рынке на отечественное зерно резко поднялась, и сегодня она плавает в районе 150 тыс. тенге за тонну. Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган

По его словам, такой 25% рост не может не сказаться на стоимости муки.

На сегодняшний день наблюдается тенденция повышения отпускных цен на муку наших производителей, которые переходят на выпуск муки уже из зерна по новой стоимости. Цена на муку плавно пойдет вверх. Если социальный хлеб будет продаваться по той же цене, то вся остальная линейка хлебопродуктов будет дорожать. Это неизбежно. Евгений Ган

Эксперт напомнил, что в Казахстане есть Стабилизационные фонды. Они поставляют зерно по удешевленной цене и таким образом получается социальная мука. Из нее выпекается социальный хлеб.

Однако, по его словам, это не закрывает все потребности внутреннего рынка, а лишь 15-20% потребности внутреннего рынка по хлебопродуктам. Таким образом, по оценке Евгения Гана, является сдерживающим, но не стабилизирующим фактором.