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20:50 01.04.2022

Недовесов не смог пробиться в финал испанского Челленджера

Теннис Полуфинал Поражение Фото: ktf.kz
Казахстанско-пакистанский дуэт Александр Недовесов и Айсам уль-Хак Куреши проиграл в четвертьфинале Челленджера на грунтовых кортах испанской Марбельи, сообщает Zakon.kz.

Недовесов и Куреши, которые были посеяны здесь под первым номером, за выход в финальную часть не смогли одолеть Романа Жебаву (Чехия) и Филиппа Освальда (Австрия) – 4:6, 3:6, посеяных под номером четыре.

Тем самым главные фавориты турнира покидают состязания.

Не повезло также казахстанской паре теннисистов Дмитрий Попко и Тимофей Скатов. Они проиграли свой стартовый поединок парного разряда в португальском Оэраше М. Куэвасу (Уругвай) и Л. Дардери (Италия) – 6:4, 3:6, 7:10.

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Куандык Шынасилов
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