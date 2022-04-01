Недовесов не смог пробиться в финал испанского Челленджера

Недовесов и Куреши, которые были посеяны здесь под первым номером, за выход в финальную часть не смогли одолеть Романа Жебаву (Чехия) и Филиппа Освальда (Австрия) – 4:6, 3:6, посеяных под номером четыре.

Тем самым главные фавориты турнира покидают состязания.

Не повезло также казахстанской паре теннисистов Дмитрий Попко и Тимофей Скатов. Они проиграли свой стартовый поединок парного разряда в португальском Оэраше М. Куэвасу (Уругвай) и Л. Дардери (Италия) – 6:4, 3:6, 7:10.

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