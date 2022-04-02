Диетолог перечислила продукты, которые не стоит есть на голодный желудок

Об этом в интервью «Москва 24» рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

По ее словам, при заболеваниях пищеварительного тракта нельзя есть на голодный желудок кислые продукты, овощи, фрукты, фруктовые соки, которые тоже имеют кислый вкус. Цитрусовые соки также могут обладать раздражающим действием для слизистой оболочки желудка.

Обострить хронические заболевания ЖКТ может и кофе, поэтому его также не рекомендуется употреблять на голодный желудок людям с рефлюкс-эзофагитом.

При этом заболевании происходит заброс содержимого желудка в пищевод, и люди могут ощущать изжогу, горький вкус во рту. В этой ситуации кофе мы вообще исключаем. Врач-диетолог Наталья Круглова

В то же время, по ее словам, кофе может быть полезен при заболеваниях печени.