Скончалась Александра Яковлева, звезда «Экипажа» и «Чародеев»

Об этом ТАСС сообщил режиссер Николай Лебедев, который работал с ней.

Это, к несчастью, произошло. Николай Лебедев

Ранее стало известно, что актриса перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях. Александра Яковлева много лет боролась с онкологией никогда не скрывала, что у нее четвертая стадия болезни. В январе 2022 года звезду советского кино обнаружили в одном из московских онкоцентров.