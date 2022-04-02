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06:51 02.04.2022

Standard&Poor's вновь подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

рейтинг Казахстан Фото: pixabay
Устойчивые государственный и внешний балансы страны будут достаточными для смягчения внешних потрясений. Согласно данным Standard&Poor's, рост экономики Казахстана в 2022 году прогнозируется на уровне 2%, сообщает Zakon.kz.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3», прогноз «Стабильный», сообщается на сайте премьер-министра.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом, наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана.

Агентством после совместных обсуждений с Правительством Казахстана было определено, что последствия экономических санкций в отношении России являются преодолимыми для экономики Казахстана.

Вместе с тем, было установлено, что снижение пропускной способности на погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) носит временный характер и не приведет к значительным перебоям экспортных нефтепоставок Казахстана.

В целом, S&P отмечает, что устойчивые государственный и внешний балансы страны, наряду с повышением цен на нефть и золото, будут достаточными для смягчения внешних потрясений.

Согласно данным Standard&Poor's, рост экономики Казахстана в 2022 году прогнозируется на уровне 2%.

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