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07:52 02.04.2022

Сенегал сыграет с Голландией в матче-открытия на ЧМ-2022 по футболу

Футбол Матч-открытия Фото: Instagram/fifaworldcup
1 апреля Международная федерация футбола (FIFA) после жеребьевки опубликовала полное расписание мирового первенства 2022 года, в котором произошли некоторые изменения, сообщает Zakon.kz.

Изначально Мундиаль должны были открывать Катар и Эквадор. Но вместо них в матче открытия ЧМ-2022 сыграют сборная Сенегала с командой Нидерландов, передает пресс-служба FIFA.

Поединок начнется в 16.00 по времени Нур-Султана.

После состоится встреча Англия — Иран в 19.00. А матч катарцев с эквадорцами пройдет под номером три в 22.00.

Закроет первый игровой день встреча США против победителя европейских стыков (Шотландия/Украина — Уэльс) — 01.00.

Игры группового раунда пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.

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Куандык Шынасилов
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