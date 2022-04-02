Сенегал сыграет с Голландией в матче-открытия на ЧМ-2022 по футболу

Изначально Мундиаль должны были открывать Катар и Эквадор. Но вместо них в матче открытия ЧМ-2022 сыграют сборная Сенегала с командой Нидерландов, передает пресс-служба FIFA.

Поединок начнется в 16.00 по времени Нур-Султана.

После состоится встреча Англия — Иран в 19.00. А матч катарцев с эквадорцами пройдет под номером три в 22.00.

Закроет первый игровой день встреча США против победителя европейских стыков (Шотландия/Украина — Уэльс) — 01.00.

Игры группового раунда пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.

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