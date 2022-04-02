Небольшой прирост заболевших КВИ за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 9,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 170 случая.
72 казахстанца выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 1,
в Алматы - 0,
в Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 1,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 3,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 7,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 58,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 289 882 человека от COVID-19.