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08:01 02.04.2022

Небольшой прирост заболевших КВИ за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в РК зарегистрировали на три случая заражения коронавирусной инфекцией больше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в девяти регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 9,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 0,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 170 случая.

72 казахстанца выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 1,

  • в Алматы - 0,

  • в Шымкент - 0,

  • в Акмолинской области - 1,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 3,

  • в Атырауской области - 0,

  • в ВКО - 0,

  • в Жамбылской области - 7,

  • в ЗКО - 0,

  • в Карагандинской области - 58,

  • в Костанайской области - 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области - 2,

  • в Павлодарской области - 0,

  • в СКО - 0,

  • в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 289 882 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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