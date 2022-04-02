Султанов сделал замечания акимам регионов, где отмечен наибольший рост цен на соцтовары

Как сообщает пресс-служба правительства, за прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 1,3%. С начала года – 11,4%. Больше всего за неделю подорожали лук (12,2%), капуста (8,3%), морковь (3,9%), картофель (2,6%), мясо кур (1,7%), масло сливочное и мука (1,2%). Максимальный средний рост цен СЗПТ за неделю был допущен в Жамбылской области (4,2%), Шымкенте (3,9%), Мангистауской области (2,1%).

Султанов сделал замечания акиматам регионов, где отмечен наибольший рост цен.

В городе Шымкенте обеспеченность по социально значимым товарам – 212%, по всей овощной продукции – более 100% (картофель 229,4%, морковь 159,7%, лук 164%, капуста 154%). Но при этом у вас допущен максимальный рост на картофель на 16,8% и на лук на 74,7%. В целом рост отмечен на все овощи, входящие в перечень социально значимых товаров, подорожали морковь на 13% и капуста на 16,4%. Мероприятиями по контролю торговой надбавки в вашем регионе охвачено 78,9% всех магазинов «у дома», на которых выявлены всего 10 нарушений. Учитывая отмеченный рост, очевидна неэффективность проводимой работы, – обратился Бахыт Султанов к заместителю акима Шымкента.

Аналогичные замечания по результатам проверок были озвучены в адрес ряда других регионов. Так, в Жамбылской области проведены контрольные мероприятия по соблюдению торговой наценки с охватом 52,7% объектов, зафиксировано девять нарушений. В Мангистауской при 100%-ном охвате выявлено также всего девять нарушений. А в городе Нур-Султане 100%-ный охват выявил лишь четыре нарушения.

Проверками необходимо охватывать лишь проблемные объекты, в которых нестабильно варьируются цены, и закреплять результат проведенной профилактической работы, – отметил Бахыт Султанов.

В целом мероприятиями контроля за соблюдением субъектами бизнеса допустимой торговой надбавки за прошедшую неделю охвачено 36,5 тыс. магазинов или 87% объектов торговли. Выявлено 259 нарушений, что в 2,5 раза ниже, чем неделей ранее. По итогам проведенных проверок в трех торговых объектах Шымкента торговая надбавка была снижена на 5-15%, в Жамбылской области – на 2-9%, в Мангистауской области в результате рейдов торговая наценка снижена с 25-33% до 9-14%.

В настоящее время начаты проверки в отношении более 100 торговых рынков на предмет ограничения конкуренции, установления и поддержания цен. Проводятся расследования по признакам сговора на рынках мяса кур, яиц куриных, сахара и минеральных удобрений.

За последние две недели заключены комплаенсы о сдерживании цен с оптовыми поставщиками сахара из Жамбылской и Туркестанской областей и с производителем гречневой крупы из Павлодарской области.

Всего с начала года Агентством по защите и развитию конкуренции заключено 12 соглашений по снижению торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% с производителями куриных яиц, торговыми сетями и оптовыми поставщиками сахара, риса, гречки. Согласно информации Министерства сельского хозяйства, в Республике Казахстан объем запасов социально значимых продовольственных товаров составляет 843 тыс. тонн. В том числе: муки – 12,4 тыс. тонн, картофеля – 4,7 тыс. тонн, сахара – 3,9 тыс. тонн, масла подсолнечного – 1,4 тыс. тонн, макарон – 1,3 тыс. тонн, моркови – 1,1 тыс. тонн, риса – 0,6 тыс. тонн, лука – 0,5 тыс. тонн, гречки – 0,4 тыс. тонн, молока – 0,4 тыс. тонн, капусты – 0,07 тыс. тонн, соли – 0,07 тыс. тонн, кисломолочной продукции – 0,03 тыс. тонн, хлеба – 0,02 тыс. тонн, говядины – 0,01 тыс. тонн, кур – 0,007 тыс. тонн.

По итогам совещания Султанов поручил акиматам усилить госконтроль за соблюдением розничными и оптовыми субъектами торговли предельно допустимой торговой надбавки не более 15%, а также продолжить расследования посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер.

Кроме того, он акцентировал внимание акиматов на увеличении финансирования и своевременного использования «оборотной схемы». Это позволит регионам зафиксировать цены на социально значимые продовольственные товары через форвардные контракты в период посевной кампании.