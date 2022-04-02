Пропавшую девушку ищут в Магистау уже пятый день

Как пишет «Лада», сотрудники полиции проводят обыск крыш многоквартирных домов, коттеджей, заброшенных и недостроенных домов, развлекательных центров и съемных квартир в районном центре.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы до плеч.

Была одета: серая куртка до колен, синие джинсовые брюки, черные ботинки.

Отличительные черты: левая рука короче правой.