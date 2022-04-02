18:33 02.04.2022
Пропавшую девушку ищут в Магистау уже пятый день
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26-летняя жительница Бейнеуского района Айдана Айтаева 29 марта около 11:00 ушла в неизвестном направлении и не вернулась, передает Zakon.kz.
Как пишет «Лада», сотрудники полиции проводят обыск крыш многоквартирных домов, коттеджей, заброшенных и недостроенных домов, развлекательных центров и съемных квартир в районном центре.
Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы до плеч.
Была одета: серая куртка до колен, синие джинсовые брюки, черные ботинки.
Отличительные черты: левая рука короче правой.
Ко всем, кто владеет какой-либо информацией о девушке, просьба звонить в дежурную часть Бейнеуского районного отдела полиции по телефонам: 8 (72932) 2-11-79, 8 (700) 362-30-03, 8 (701) 302-60-33, 8 (702) 596-73-71 или 102.