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18:33 02.04.2022

Пропавшую девушку ищут в Магистау уже пятый день

поиск Фото:
26-летняя жительница Бейнеуского района Айдана Айтаева 29 марта около 11:00 ушла в неизвестном направлении и не вернулась, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», сотрудники полиции проводят обыск крыш многоквартирных домов, коттеджей, заброшенных и недостроенных домов, развлекательных центров и съемных квартир в районном центре.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы до плеч.

Была одета: серая куртка до колен, синие джинсовые брюки, черные ботинки.

Отличительные черты: левая рука короче правой.

Ко всем, кто владеет какой-либо информацией о девушке, просьба звонить в дежурную часть Бейнеуского районного отдела полиции по телефонам: 8 (72932) 2-11-79, 8 (700) 362-30-03, 8 (701) 302-60-33, 8 (702) 596-73-71 или 102.

Елена Беляева
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