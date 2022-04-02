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Законодательство РК
20:26 02.04.2022

Паводки в Казахстане: подтоплено 80 жилых домов в пяти населенных пунктах

подтопление Фото: пресс-служба МЧС РК
С начала паводкового периода талыми водами подтоплено 80 жилых домов и два социальных объекта в пяти населенных пунктах. При этом отведена вода из 43 домов в Павлодарской и Актюбинской областях, передает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС РК, произошел перелив на одной автодороге республиканского значения.

На контроле находятся 37 подтопленных домов, переливы на 19 участках автодорог, из них республиканского значения – два, областного – один, местного – 16, в том числе размыты 14 участков автодорог.

В целях снижения рисков ЧС, вызванных паводками, на территории регионов силами местных исполнительных органов и МЧС проведены работы по откачке 609 тыс. куб. м талых вод, уложено 11 290 мешков с инертными материалами.

спасатели

Фото: пресс-служба МЧС РК

В работах задействовано 670 человек, 300 единиц техники, 89 водооткачивающих средств и пять плавсредств. Из них 264 личного состава, 66 единиц техники, 47 водооткачивающих средств и четыре плавсредства МЧС РК.

По данным РГП «Казгидромет», в ближайшие сутки на территориях Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей, СКО, ВКО, ЗКО и в городе Нур-Султане ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, температура воздуха в дневное время составит от +5 до +20°C, в ночное время от -3 до +9°C.

Также по результатам космического мониторинга площадь покрытия снегом – менее 40%, большая часть снегозапаса наблюдается в центральных и северных регионах страны.

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