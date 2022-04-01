Паводки в Казахстане: 227 населенных пунктов находятся в зоне риска

Как сообщил глава МЧС, на сегодня в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне риска. На факт подтоплений повлияли три причины. Это несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды. В настоящее время риск подтопления сохраняется в северных и западных регионах страны. Пресс-служба премьер-министра РК

В целях защиты населенных пунктов от паводков в 2017 году была разработана и утверждена Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы.

В рамках Дорожной карты в 2021 году из запланированных к реализации 68 мероприятий выполнено 33 мероприятия и четыре – раньше запланированного срока.

В целом, по стране из 1010 паводкоопасных населенных пунктов потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285. При этом угроза снята с 340 и минимизирована для 385 населенных пунктов. По состоянию на 31 марта площадь покрытия снегом составляет 47%. Пресс-служба премьер-министра РК

В этом году во время первой волны потепления зафиксированы факты подтоплений трех участков автомобильных дорог в ВКО, ЗКО, Атырауской областях.

В результате второй волны из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами, пришедшими со степных полей, двух жилых домов в с. Рождественка Павлодарской области, 25 домов и двух социальных объектов в с. Шалгын ЗКО (проведена эвакуация населения в п. Косколь), три размыва участков автомобильных дорог в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Акимы Актюбинской, Павлодарской областей, ЗКО и СКО доложили Смаилову о принимаемых мерах и по восстановлению подтопленных территорий.

Премьер-министр РК поручил ускорить реализацию Дорожной карты, оперативно реагировать на поступающие жалобы, снять все риски возможных подтоплений. Также уделить особое внимание реализации всех мер для обеспечения безопасности граждан. Руководителям регионов было поручено взять данный вопрос на особый контроль. Пресс-служба премьер-министра РК

30 марта в 21:00 в селе Сагыз Кызылкугинского района Атырауской области в результате талых вод (таяния снега) произошел перелив в реке Ногайты.

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31 марта в Актобе в мкр. Батыс-2 девочка упала в талую воду, которая большим потоком сливалась в арык с дороги. Проходившим мимо мужчинам еле удалось вызволить девочку из воды. А в ДЧС региона сообщили, что не владеют информацией о данном инциденте.