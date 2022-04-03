10:38 03.04.2022
Агент иностранной разведки планировал покушение на президента Казахстана – КНБ
Фото: КНБ РК
При обыске у задержанного изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.
Комитет национальной безопасности сообщил о задержании агента иностранной разведки в Нур-Султане. По данным КНБ, задержанный планировал покушение на президента и ряд других высокопоставленных государственных служащих.
Им также планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.
При обыске были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег.
Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.
Фото: КНБ РК
Кроме того, агентом отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов. КНБ РК
В ходе предварительного следствия гражданин Казахстана признался в совершении деяний по заданию и в интересах иностранного государства.
КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 255 («Акт терроризма») УК РК.
Фото: КНБ РК