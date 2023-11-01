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66 кг наркотиков планировали отправить в Алматы

66 кг наркотиков планировал отправить в Алматы житель Жамбылской области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Шуском районе задержан 31-летний мужчина по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере. Он планировал отправить более 66 килограмм наркотиков в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в кармане подозреваемого нашли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Кроме того, в момент задержания мужчина успел выкинуть несколько куч свежескошенной растительной массы и серп. 

"Согласно результатам экспертизы, обнаруженные вещества являются марихуаной общим весом 66 кг 400 г и гашишем общим весом 1,6 г. По словам задержанного, чтобы не вызвать подозрение и незаметно добраться до места назначения, он попросил у родственника коня. Молодой человек планировал спрятать наркотические вещества в предпесковой зоне, а затем через несколько дней забрать на машине и перевезти в Алматинскую область". ДП Жамбылской области

Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Накануне стало известно о том, что в Акмолинской области иностранцы организовали подпольную нарколабораторию. Злоумышленники специально приехали в Казахстан, чтобы сбывать наркотики в Астане. 

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