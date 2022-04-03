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16:40 03.04.2022

Астрологи назвали знаки зодиака, которые идеально подойдут для семейной жизни

натальная карта Фото: pixabay
Астрологи выяснили, что, согласно гороскопу, Тельцы, Раки и Девы предрасположены больше других знаков зодиака к выбору спутника на всю жизнь, передает Zakon.kz.

Согласно зодиакальному рейтингу, представленному 5-tv.ru, именно они не променяют семейную жизнь на авантюры.

Телец

Это очень преданные люди, которые высоко ценят собственный выбор. Поэтому, если Телец нашел любовь, то будьте уверены: и добиваться взаимности будет упорно, и не сбежит из-под венца в последний момент. К тому же, его отличает прямолинейность – если что-то не устраивает, он скажет сразу, а не будет тянуть резину.

Рак

Очень сентиментальные люди, которые с младых ногтей грезят крепкой семьей, поэтому настраиваются только на серьезные отношения. Они тщательно выбирают спутника, а потом не отступаются ни на шаг. Правда, это компенсируется сильной ревностью, но, если беречь нервы Рака, он будет хорошим партнером.

Дева

Эти люди ко всему подходят с умом, а не сердцем. Но в плане выбора любимого человека все немного иначе. Дева может долго быть одна, но это значит лишь, что она ищет спутника с теми же моральными принципами, что и у нее. Если она решится создать семью, никогда потом ее не бросит сама. Это, пожалуй, один из самых верных знаков зодиака.

Елена Беляева
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