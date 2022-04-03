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18:07 03.04.2022

Девятилетний мальчик утонул в ливневом канале в Караганде

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС Караганды
Очевидцы рассказали о том, что во время игры один из детей утонул в ливневом канале открытого типа, предназначенном для сбора талых вод, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, трагедия произошла в 15:45 возле дома по улице Серова.

Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 г.р. ДЧС выражает соболезнования родителям ребенка, - говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким также выразили в акимате города. Родителям пообещали помощь в организации похорон.

трагедия

Фото: пресс-служба ДЧС Караганды

ДЧС Карагандинской области напоминает, чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев:

  • Не отпускайте детей без присмотра.

  • Родители всегда должны знать где находится ребенок, с кем и когда планирует вернуться домой.

Елена Беляева
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