Девятилетний мальчик утонул в ливневом канале в Караганде

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, трагедия произошла в 15:45 возле дома по улице Серова.

Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 г.р. ДЧС выражает соболезнования родителям ребенка, - говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким также выразили в акимате города. Родителям пообещали помощь в организации похорон.

Фото: пресс-служба ДЧС Караганды

ДЧС Карагандинской области напоминает, чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев: