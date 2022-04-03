18:07 03.04.2022
Девятилетний мальчик утонул в ливневом канале в Караганде
Фото: пресс-служба ДЧС Караганды
Очевидцы рассказали о том, что во время игры один из детей утонул в ливневом канале открытого типа, предназначенном для сбора талых вод, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС, трагедия произошла в 15:45 возле дома по улице Серова.
Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 г.р. ДЧС выражает соболезнования родителям ребенка, - говорится в сообщении.
Соболезнования родным и близким также выразили в акимате города. Родителям пообещали помощь в организации похорон.
Фото: пресс-служба ДЧС Караганды
ДЧС Карагандинской области напоминает, чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев:
Не отпускайте детей без присмотра.
Родители всегда должны знать где находится ребенок, с кем и когда планирует вернуться домой.